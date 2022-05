Na lansko veliko noč je zaradi hudih poškodb glave in možganov v zagrebški bolnišnici umrla dve leti in pol stara deklica Nikoll. Nekaj dni prej jo je 24-letna mama v lokalno bolnišnico prinesla pretepeno skoraj do smrti, kot so takrat stanje malčice opisali pretreseni zdravniki. Oživljali so jo, nato pa prepeljali na pediatrično kliniko v hrvaško prestolnico, kjer je po štirih dneh v komi izdihnila. Preiskava je pokazala, da je bila Nikoll tarča zlorabe staršev in da jo je mama na tisti usodni dan tako grobo odrinila, da je padla, se udarila in posledično umrla. Na truplu deklice so odkrili tudi stare podplutbe. Po manj kot mesecu dni sojenja za zaprtimi vrati, v katerem je bilo zaslišanih okoli dvajset prič in sodni izvedenec, sta bila oba spoznana za kriva po vseh točkah obtožnice. Za zanemarjanje in zlorabo, ki je privedla do smrti njune hčere, je sodnik sodišča v Slavonskem Brodu Slaven Vidmar mamo obsodil na trinajst, očeta pa na sedem let zapora. »Vsaka sodba nosi neko sporočilo javnosti. Upam, da se take tragedije v prihodnosti ne bodo več dogajale,« je po poročanju medijev sklenil sodnik.

Iz rejništva so jo vrnili domov

Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo nanjo, poročajo hrvaški mediji. Novinarji so odločitev sodnika sicer pričakali pred sodiščem, saj je sodnik zaradi občutljivosti primera sodni postopek zaprl za javnost. Mirelo in Danijela Dedića so z lisicami na rokah iz dvorane odpeljali v zapor v Požegi, kjer bosta počakala na pravnomočnost sodbe. Mama pokojne deklice je še pred sodbo novinarjem navrgla, da ji je povsem vseeno za dolžino kazni, saj ji to ne bo vrnilo njene deklice. »S strahom smo spremljali sojenje, v katerem smo podoživljali vse grozote in čakali na odločitev sodišča glede naše svetlolase kodrolaske. Bali smo se, da bo kazen nižja, a je 20 let zapora za starša po mojem primerna kazen,« je medijem zaupal rejnik Branko Bojić, v čigar družini je mala Nikoll preživela večji del svojega življenja. Z ženo sta jo v varstvo dobila skoraj takoj po njenem rojstvu, saj po mnenju centra za socialno delo v Novi Gradiški (pa tudi na željo bioloških staršev!) ne družinske ne bivalne razmere niso bile primerne za dojenčka. Malčica se je v novi družini, kjer je živela prvi dve leti svojega življenja, počutila odlično. Le nekaj mesecev pred smrtjo, novembra 2020, pa so jo, ker sta se starša poročila, razmere doma pa naj bi se izboljšale, vrnili v osnovno družinsko celico. Takrat se je očitno zanjo začel več mesecev trajajoč pekel, ki je vrhunec dosegel aprila lani.

CSD zatajil na polni črti

Primer tragične smrti deklice je šokiral hrvaško strokovno kot tudi laično javnost. Zahtevali so odgovor na vprašanje, kdo je kriv oziroma odgovoren za grozljivo usodo malčice. Nadzor ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je pokazal, da je (najbolj) odgovoren Center za socialno delo (CSD) Nova Gradiška. V 53 strani dolgem poročilu so opisali težko življenje vseh štirih otrok v družini s slabimi odnosi, zlorabo alkohola in nasilnimi izpadi. Socialni delavci in psihologi so delovali nezakonito in nestrokovno, odločitve so sprejemali prepočasi in ne dovolj odločno. CSD je zatajil tudi ob pomoči dekličini mami, dolgoletni žrtvi družinskega nasilja, saj ji ni ustrezno pomagal. Po smrti Nikoll je CSD iz družine sicer odstranil preostale tri otroke in jim poiskal rejnike.