Konec lanskega leta je tožbo zoper POP TV in Kanal A vložil Telekom Slovenije. Toži ju za ničnost pogodbe o vključitvi njunih programov v sistem največjega telekomunikacijskega operaterja v državi in obenem zahteva vračilo nekaj manj kot 12,4 milijona evrov.

Telekom namreč trdi, da za programe POP TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino že več let plačuje nepošteno in ekscesno ceno, to pa je posledica tega, da družbi, ki skupaj s Pro Plusom predstavljata poslovno enoto, od sredine novembra 2017 zlorabljata prevladujoči položaj na veleprodajnem trgu televizijskih programov.

Danes so iz Telekoma prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da so prejeli nasprotno tožbo družb POP TV in Kanal A, in sicer zaradi plačila odškodnine v višini 58,15 milijona evrov. »Vtoževani zahtevek naj bi predstavljal škodo, ki naj bi jo tožeči stranki utrpeli zaradi premalo plačane odmene za distribucijo TV-programov v obdobju med 16. februarjem 2017 in 31. marcem 2022,« izhaja iz obvestila.

Telekom Slovenije bo, kot so zapisali, zoper prejeto nasprotno tožbo odgovoril v zakonitem roku.