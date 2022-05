V raziskavi se 93 odstotkov Evropejcev strinja z zagotavljanjem humanitarne pomoči, v Sloveniji znaša ta delež 95 odstotkov. Še 88 odstotkov vprašanih v EU in 90 odstotkov v Sloveniji jih podpira sprejetje beguncev, finančno podporo Ukrajini pa podpira 80 odstotkov vprašanih v EU in 57 odstotkov v Sloveniji.

Dve tretjini vprašanih v EU in Sloveniji se tudi strinjata, da bi se Ukrajina morala pridružiti EU, ko bo na to pripravljena. Podoben delež tako na ravni EU kot Slovenije pa Ukrajino že sedaj razume kot del evropske družine.

Visoka je tudi podpora tako gospodarskim sankcijam proti Rusiji kot sankcijam proti ruskim oligarhom, in sicer znaša ta na ravni EU 80 oziroma 79 odstotkov odstotkov, na ravni Slovenije pa 66 oziroma 67 odstotkov.

Da EU financira nakup vojaške opreme in dostavo Ukrajini podpira 67 odstotkov Evropejcev in 49 odstotkov Slovencev. Da je vojna v Ukrajini pokazala potrebo po večjem vojaškem sodelovanju v EU, pa meni 75 odstotkov anketiranih v EU in 59 odstotkov v Sloveniji.

Devet od deset vprašanih v EU in Sloveniji se tudi strinja, da bi bilo treba na evropski ravni sprejeti ukrepe za omejitev vpliva naraščajočih cen energije na potrošnike ter podjetja. Še 86 odstotkov Evropejcev in 91 odstotkov Slovencev pa je odgovorilo, da naraščajoče cene energije znatno vplivajo na njihovo kupno moč, je pokazala raziskava.