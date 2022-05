Ustavno sodišče je sledilo Informacijski pooblaščenki (IP) in odločilo, da je vlada z odlokom o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT ter z odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 določila obdelavo osebnih podatkov, ne da bi bilo v zakonu določeno, kateri podatki se smejo obdelovati ter za kakšen namen. Kot je pojasnila Informacijska pooblaščenka, to pomeni, da sta odloka v neskladju z drugim odstavkom 38. člena ustave Republike Slovenije.

Informacijska pooblaščenka ocenjuje, da je ustavno sodišče pritrdilo in jasno povedalo, da vsaka obdelava osebnih podatkov, četudi gre za obdelavo podatkov v epidemiološki situaciji, ki zahteva nujnost sprejemanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa, pomeni poseg v z ustavo zagotovljeno človekovo pravico do varstva osebnih podatkov in mora biti določena v zakonu. »Zahteva, da je obdelava osebnih podatkov določena z zakonom, ne pomeni le golega formalističnega obstoja neke zakonske določbe, ki omogoča obdelavo osebnih podatkov, temveč tudi varovalko, ki onemogoča samovoljno ravnanje izvršilne veje oblasti ter da hkrati nedvoumno in dovolj jasno sporoča posameznikom, kaj država v zvezi z njimi želi oziroma zahteva,« je pojasnila Prelesnikova. »In v izjemnih situacijah, kot je boj proti nalezljivi bolezni, ki se nanaša na občutljivo področje posameznikove zasebnosti, je zahteva po jasnih zakonskih določbah še večjega pomena.«

Prelesnikova je dodala, da je IP med postopkom pred ustavnim sodiščem vladi večkrat pojasnil, da država seveda mora varovati ljudi pred nalezljivo boleznijo, kar je tudi ena izmed človekovih pravic, vendar ne na račun kršitve drugih človekovih pravic, pri čemer je bilo več kot dovolj časa za sprejetje ustreznega zakona. »Ta bi omogočil sprejem vladnih ukrepov, ki bi bili z vidika omejevanja človekov pravic in svoboščin zakoniti in s tem tudi legitimni ter sprejeti pri državljanih,« je še povedala.

IP je prvo zahtevo za oceno ustavnosti odlokov o preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev vložil 27. 8. 2021, ko je v veljavo stopil Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo covid-19 ter jo glede na številne sprotne spremembe, dopolnitve in razveljavitve odlokov dopolnjeval. IP je pri tem ves čas zatrjeval, da lahko obdelavo osebnih podatkov skladno z 38. členom ustave določa le zakon in ne odlok vlade. »V Sloveniji je obdelavo podatkov prepovedano urejati z odloki vlade, saj odloki niso rezultat demokratičnega procesa odločanja, ki se lahko vrši le v državnem zboru, temveč lahko odražajo odločitev trenutnih predstavnikov izvršilne veje oblasti.«