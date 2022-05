Snežičeva provokacija s t. i. jumbo plakati služi kot dober opomnik, kako problematični sta trenutni ureditvi tako zunanjega oglaševanja kot političnega marketinga, so ocenili v Levici. Slaba regulacija na teh področjih po njihovem mnenju botruje iznakaženi podobi naše okolice in omogoča grobo vsiljevanje propagandnopolitičnih sporočil tudi v času zunaj uradne predvolilne kampanje.

Množenje zunanjega oglaševalskega prostora s pridom izkoriščajo politične stranke in z njimi povezani akterji, ki zaradi luknje v zakonodaji in brez nadzora nad porabo ter izvorom sredstev svoje predvolilne kampanje financirajo že mesece ali leta pred 30-dnevno uradno dobo trajanja volilne kampanje, so opozorili v Levici.

V stranki odločno nasprotujejo "komodifikaciji in privatizaciji" javnih prostorov, zato imajo v programu zapisan strožji nadzor nad zunanjim oglaševanjem. V to vključujejo prepoved zunanjega oglaševanja na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih ter prepoved jumbo plakatov in svetlobnega oglaševanja.

Glede tega se zgledujejo po praksah očiščenja od oglasnega onesnaževanja v tujini. Kot primer so izpostavili brazilski Sao Paolo, ki je leta 2006 postal prvo mesto brez zunanjega oglaševanja. Pri tem podpirajo domače iniciative, kot je Očistimo Slovenijo reklamnih panojev, ki se zavzema za enak cilj.