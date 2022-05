Otoniel je bil konec oktobra aretiran v džungelskem skrivališču v bližini kraja Necocli na severovzhodu države. Po aretaciji je bil odpeljan v kolumbijsko prestolnico Bogota, od takrat pa je v priporu. "Ko bo odslužil kazni v ZDA, se bo vrnil v Kolumbijo in plačal za zločine, ki jih je zagrešil v naši državi," je zatrdil Duque.

Južno okrajno sodišče v New Yorku ga je obtožilo trgovine z drogami in ga uvrstilo na seznam najbolj iskanih oseb ameriške agencije za boj proti drogam. Poleg trgovine s prepovedanimi drogami je 50-letnik obtožen tudi umorov, izsiljevanja, ugrabitve, zarotništva in zlorab mladoletnih oseb, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Otonielova kriminalna združba Clan del Golfo, ki svoje člane rekrutira predvsem iz nekdanjih desničarskih paravojaških enot, velja za eno najmočnejših zločinskih združb v Kolumbiji. Mesečno naj bi bila odgovorna za tihotapljenje več ton kokaina v Srednjo in Severno Ameriko. Ukvarja se tudi z nezakonitim rudarjenjem in izsiljevanjem, odgovorna pa naj bi bila tudi za številne umore in druge zločine, še poroča dpa.