V petek bo oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 13, najvišje dnevne pa od 14 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v južnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkim jugozahodnikom doteka k nam v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo v krajih severno od nas krajevne plohe. V petek bo pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v krajih severno in zahodno od nas.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo imeli značilne vremensko pogojene težave. V petek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave, ki se bodo kazale kot povečan nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in s hitrejšo utrujenostjo.