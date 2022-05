»Druga faza naše operacije evakuacije iz Mariupolja je bila danes končana. Rešenih je bilo 340 ljudi, ki so bili nato odpeljani v Zaporožje,« je v videoposnetku na Telegramu povedal ukrajinski predsednik in dodal, da se vlada že pogaja o nadaljevanju reševanja ljudi iz Azovstala in Mariupolja, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Evakuacijo je potrdila tudi humanitarna koordinatorka ZN v Ukrajini Osnat Lubrani, ki se je na Twitterju zahvalila odličnemu usklajevanju ZN in Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). »Mnogi civilisti so prišli le z oblačili, ki so jih imeli na sebi, sedaj pa jih moramo podpreti v tem težkem obdobju,« je dodala.

Hkrati pa je vodja delegacije ICRC v Ukrajini Pascal Hundt dejal, da si je oddahnil, ker je bilo rešeno več življenj, in pozdravil obnovljena prizadevanja obeh strani za vzpostavitev varnega prehoda in nadaljevanja evakuacij.

ZN in ICRC so v torek namreč zaključili prvo evakuacijo civilistov, pri čemer je več kot 100 ljudi zapustilo jeklarno Azovstal, zadnje oporišče ukrajinskega odpora v Mariupolju, v katerem je po navedbah lokalnih oblasti ujetih še več sto civilistov in neznano število borcev.

Azovstal je bil v sredo prizorišče novih ruskih napadov, a je Moskva napovedala, da bo od današnjega dneva za tri dni prekinila sovražnosti, da bi omogočila vzpostavitev humanitarnega koridorja, po katerem bi lahko evakuirali civiliste.

»Ruske oborožene sile bodo zagotovile humanitarni koridor med 8. in 18. uro po moskovskem času (med 6. in 16. uro po srednjeevropskem času op. STA) 5., 6. in 7. maja za evakuacijo civilistov z območja jeklarne Azovstal«, je v torek v izjavi za javnost zapisalo rusko obrambno ministrstvo.

Ruski politični obisk Mariupolja

Medtem pa naj bi v sredo Mariupolj obiskal namestnik vodje ruskega predsedniškega štaba in nekdanji predsednik vlade Sergej Kirijenko. Po navedbah vodje samooklicane ljudske republike Doneck Denisa Pušilina je Kirijenko obiskal jeklarno Ilič in mestno pristanišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako naj bi Kirijenko skupaj z generalnim sekretarjem stranke Vladimirja Putina Andrejem Turčakom obiskal tudi mesto Volnovakha. Pušilin je obisk visokega kremeljskega uradnika označil kot sporočilo, da se je Rusija v to regijo vrnila za vedno.

Ruske sile pa drugod po države še vedno izvajajo zračne napade na železniški promet, je v sredo sporočil predstavnik ukrajinskih železnic. Po njihovih ocenah naj bi zaradi napadov krepko zamujalo približno 20 vlakov.

»Rusija poskuša uničiti našo logistiko, ker nas ne more premagati na terenu,« je na Telegramu zapisal vodja ukrajinskega predsedniškega urada Andrij Jermak in pri tem omenil ruske izjave, da je cilj napadov na železnice prekinitev dobave zahodnega orožja.