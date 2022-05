Ameriški vrhovni sodnik Samuel Alito je v osnutku mnenja večine sodnikov pri sodbi o zakonu države Mississippi proti splavu zapisal, da pravica do splava ni zapisana v ustavi in nima dolge tradicije v ZDA, zato je potrebno odločanje o tem prepustiti posameznim državam.

Odločitev vrhovnega sodišča ZDA v primeru Roe proti Wade leta 1973 je sicer ženskam dala pravico do splava po vsem ozemlju ZDA, utemeljena s pravico do zasebnosti in svoboščin. Če bo padel Roe proti Wade, lahko padejo tudi druge pravice, ki jih je na podoben način zagotovilo vrhovno sodišče.

Po Alitovi logiki tako ni zagotovljena več niti pravica do homoseksualnih porok ali porok med rasami, ki sta bili prav tako zagotovljeni z odločitvijo vrhovnega sodišča. Republikanske države bi lahko uvajale tudi kazni za ženske, ki bodo opravile splav v drugi zvezni državi.

Republikanci se medtem jezijo, da je osnutek odločitve prišel na dan predčasno, vendar pa jim demokrati vračajo, da je lahko informacijo spravil v javnost tudi kdo z desnega političnega pola, da si kateri od štirih konservativnih vrhovnih sodnikov, ki so se pridružili Alitovemu osnutku, morda ne premisli.

Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts pa osnutka ni podprl, ker si sicer prizadeva za omejitev pravice do splava, ne pa tudi njeno popolno ukinitev. Zaveda se, da bo odprava Roe proti Wade odprla Pandorino skrinjico, zaradi katere bo sodišče pod njegovim vodstvom izgubilo ugled in verodostojnost nepristranskega razsodnika ustavnih vprašanj.

Alito je navedel, da morajo biti pravice, ki niso izrecno omenjene v ustavi, globoko zakoreninjene v zgodovini in tradiciji. Zapisal je tudi, da gre le za pravico do splava, vendar bi takšna odločitev lahko prinesla tudi nasprotovanje drugim pravicam, ki niso »globoko zakoreninjene v zgodovini in tradiciji«.

Tudi predsednik ZDA Joe Biden je v sredo opozoril, da ne gre le za splav. Ogrožena bi lahko bila pravica do kontracepcije in celo raznih vrst spolnih odnosov. Številne zvezne države v ZDA so namreč v preteklosti analne spolne odnose opredelile kot kaznivo dejanje, ker so bili razširjeni med homoseksualci.