Tudi na drugi tekmi v Arizoni je imel 23-letni slovenski zvezdnik, ki je za Dallas dosegel 35 točk, pet skokov, sedem podaj in ukradel eno žogo, premalo pomoči pri soigralcih.

Potem ko so gosti ob polčasu vodili s 60:58, v drugem delu niso zmogli več slediti (pre)dobrim soncem. V žaru igre se je Dončić tokrat na tekmi med hojo v slačilnico celo zapletel v besedni dvoboj z enim od domačih navijačev.

Prvi strelec gostiteljev je bil Devin Booker s 30 točkami, poleg tega se je na drugi tekmi v dresu Phoenixa razigral tudi Chris Paul. Potem ko je v uvodnih treh četrtinah skupaj zbral 14 točk, je v zadnji zablestel in z novimi 14 skupno tekmo končal pri 28 točkah. Paul, sicer 12-kratni udeleženec tekme zvezd All-Star, ki bo v petek dopolnil 37 let, je skoraj sam v zadnjem delu igre poskrbel, da so sonca zanesljivo zmago pripeljala do konca.

Če upoštevamo še tekme rednega dela, je bila to za Phoenix že enajsta zaporedna zmaga nad Dallasom.

Tretja tekma konferenčnega polfinala bo v petek v Teksasu.

Še drugo zmago v boju na štiri so v polfinalu vzhoda dosegli tudi košarkarji Miami Het, ki so na Floridi tokrat s 119:103 premagali Philadelphia 76ers in prav tako povedli z 2:0.

Bam Adebayo je dosegel 23 točk in devet skokov, Jimmy Butler pa 22 in 12 podaj. Pri Sixers je tudi tokrat zaradi poškodbe manjkal prvi zvezdnik Joel Embiid.