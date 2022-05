Po izjemni tekmi polni golov v Manchestru sta City in Real Madrid z zadetki tokrat nekoliko bolj skoparila, a je bil zaključek izjemno napet. Od samega začetka je bilo na zelenici Santiaga Bernabeua polno ritma, lepih potez in borbenosti. Po začetnem otipavanju so pobudo kar nekoliko presenetljivo prevzeli gostje, ki so prek Kevina De Bruyna, Bernarda Silve in Gabriela Jesusa zapretili, a bili nenatančni ali pa je bil na praven mestu razpoloženi vratar kraljevega kluba Thibaut Courtois. Gostitelji so bili manj nevarni, s prostega strela je nevarno meril le Toni Kroos, medtem ko je pri Angležih pred polčasom dlani Courtoisa z lepim strelom znova ogrel Phil Foden.

Po energičnem prvem polčasu je tempo igre na začetku drugega padel. Real Madrid je imel sijajno priložnost, da povede le nekaj sekund po izvajanju sredine, ko je Dani Carvajal poslal lep predložek v kazenski prostor, Vinicius Junior pa je na drugi strani malenkost zamudil in zgrešil gol vratarja Manchestra Cityja Edersona. Vinicius Junior je nekaj minut kasneje lepo prodrl in našel samega Luko Modrića, ki pa je slabo ustavil žogo in velika priložnost je splavala po vodi. Ko je v 71. minuti z igrišča zaradi poškodbe odkorakal Kyle Walker, ki je bil uspešen boj z Viniciusom Juniorjem, so navijači španskega velikana dobili novo upanje, ki pa je kmalu splahnelo. Bernardo Silva je namreč nekaj trenutkov kasneje ušel po sredini igrišča, na desni zaposlil Riyada Mahreza, ta pa je brezkompromisno žogo »zatlačil« v bližnji zgornji kot vrat Courtoisa. Zdelo se je, da je drugi potnik v finale odločen, a se je Real Madrid znova čudežno rešil. V 90. in 91. minuti je zabil rezervist Rodrygo in poskrbel za podaljšek.

V njem so gostitelji hitro prišli do vodstva, ko je Ruben Dias v kazenskem prostoru podrl Karima Benzemaja. Francoski napadalec je prevzel odgovornost in hladnokrvno zadel, dosegel že 15. gol v letošnji sezoni lige prvakov in se s soigralci na koncu veselil uvrstitve v veliki finale.