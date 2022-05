Romuni so uvodni dan svetovnega prvenstva počivali, zato so se lahko v miru pripravljali na sredino tekmo s slovenskimi hokejisti, ki so veliko bolj prepričljivo, kot kaže končni izid, premagali Litvo. Izbranci Matjaža Kopitarja so boljši vtis zapravili v končnici tekme, ko so po nepotrebnem prejeli dva zadetka, veliko rezerve pa so imeli v učinkovitosti, saj so od 48 poskusov zadeli štirikrat. Njihova učinkovitost je bila veliko boljša na sredini tekmi, ko so po ne ravno prepričljivi uvodni tretjini v drugi kar šestkrat premagali romunskega vratarja Patrika Polca in še dvakrat v zadnji.

»Tekma v hokeju se igra 60 minut, zato je ne moreš dobiti že po prvi tretjini. Do njihovega edinega zadetka smo igrali zelo solidno, imeli smo tudi dve, tri priložnosti, in če bi takrat dosegli še en zadetek, bi bilo drugače. Ampak nič zato, smo bili pa pozneje bolj učinkoviti. Kadar igramo tako, kot se dogovorimo, je potem lažje igrati. Po prvi tretjini niti nismo prav veliko spremenili v načinu svoje igre, smo pa bolj raztegnili igro, igrali hitreje in to je bil ključ do visoke zmage,« je pot do visoke slovenske zmage pojasnil selektor Matjaž Kopitar.

Že v prvi tretjini so risi bili podjetnejši, z več streli proti romunskim vratom, vendar še ne s tisto energijo, s katero bi bili nevarnejši v njihovi obrambni tretjini. Zato pa so izkoristili prednost igralca več, ko je za vrati velik del posla opravil Miha Verlič, tako da Žigi Jegliču ni bilo težko doseči zadetka. Toda že dve minuti pozneje so Romuni izenačili, ko je ob izključitvi Anžeta Kuralta slovensko mrežo zatresel Jevgenij Skačkov, 37-letni Rus, ki je deset let igral v ligi KHL, zadnje štiri sezone pa igra v Romuniji.

Popolnoma drugače je potekala druga tretjina, v kateri se je v vsem svojem sijaju izkazal slovenski prvi napad, ki je v letošnji sezoni navduševal tudi v nemški hokejski ligi v dresu Fischtown Pinguins. Že po štirih minutah nadaljevanja je bilo 3:1 za Slovenijo, ko je kot prvi v polno zadel Miha Verlič, minuto za njim pa še enkrat Jeglič. Popoln polom so Romuni doživeli v zadnjih sedmih minutah druge tretjine. Slovenski hokejisti so prevladovali na ledeni ploskvi, nevarne situacije pred romunskimi vrati so se vrstile druga za drugo, Ken Ograjenšek je po tridesetih sekundah izkoristil prednost igralca, med strelce pa so se vpisali Luka Maver, drugič Verlič in dobesedno ob zvoku sirene še Tadej Čimžar.

V zadnji tretjini je namesto Gašperja Krošlja, ki je dehidriral, v slovenska vrata stopil Mitja Pintarič, do menjave je razumljivo prišlo tudi v romunskih vratih, toda tudi Zoltan Toke ni ohranil svoje mreže nedotaknjene. Premagala sta ga Rok Tičar po kazenskem strelu in s svojim tretjim zadetkom Verlič, ki je spremenil smer ploščka po strelu Klemna Pretnarja.

»Zagotovo je fino že, ko zadeneš enkrat, kaj šele dvakrat ali trikrat. Z Žigo (Jegličem) in Janom (Urbasom) se dobro poznamo in tokrat nam je v primerjavi z Litvo res steklo. Upam, da bo tako tudi naprej. Morda smo v prvi tretjini igrali preveč zategnjeno v napadalni tretjini, morda smo bili premalo kreativni pred njihovimi vrati. Med odmorom smo se pogovorili, spremenili določene zadeve glede taktike, nato pa je igra stekla. Zdaj smo tam, kjer smo si želeli biti. Do petka imamo prosti dan, da se v miru pripravimo na Madžare, upam pa, da bo na tribunah še več gledalcev,« je zmago slovenske reprezentance komentiral Miha Verlič, ki je v njenem dresu drugič dosegel hat-trick. Prvič mu je to uspelo pred štirimi leti v Budimpešti.

Slovenija – Romunija 9:1 (1:1, 6:0, 2:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 2000, sodniki: Holm (Švedska), Piragić (Hrvaška, glavna), Kis - Kiraly (Madžarska), Leermakers (Nizozemska).Strelci: 1:0 Jeglič (Ograjenšek, Urbas, 8), 1:1 Skačkov (Peter, Borisenko, 11), 2:1 Verlič (Urbas, Jeglič, 24), 3:1 Jeglič (Urbas, Pretnar, 25), 4:1 Ograjenšek (Jeglič, Gregorc, 33), 5:1 Maver (Tomaževič, Gregorc, 36), 6:1 Verlič (Urbas, Jeglič, 40), 7:1 Čimžar (Ograjenšek, 40), 8:1 Tičar (44, kazenski strel), 9:1 Verlič (Pretnar, 51). Slovenija: Pintarič, Krošelj; Magovac, Štebih, Pretnar, Jeglič, Podlipnik, Gregorc, Ograjenšek, Pance, Koblar, Tičar, Urbas, Maver, Robar, Sabolič, Čimžar, Verlič, Kuralt, Tomaževič, selektor: Matjaž Kopitar. Romunija: Polc, Toke; Berdila, Rasulov, Kozma, Bors, Fodor, Farkas, Borisenko, Skačkov, Tranca, Jemelianenko, Gliga, S. Rokaly, N. Rokaly, Zagidulin, Peter, Reszegh, Constantin, Molnar, Ferencz-Csibi, Casaneanu. Selektor: Julius Penzes. Kazenske minute: Slovenija 2; Romunija 4.