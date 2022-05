Ciril Ribičič: Volitve v slepi ulici - 62 vprašanj in odgovorov o volilni reformi (Beletrina, 2022)

Pravkar končane volitve so dobra priložnost, da se ponovno odpre javna razprava o slovenskem volilnem sistemu. Dr. Ciril Ribičič v knjigi Volitve v slepi ulici razloži značilnosti različnih volilnih sistemov po svetu in pri tem odgovori na 62 vprašanj o tej temi, ki so mu jih zastavile vidne osebnosti slovenskega javnega življenja, od Vide Petrovčič do Marcela Štefančiča ml. Kot za Slovenijo najbolj primeren sistem pa priporoča kombinirani volilni sistem, ki bi državi prinesel največ demokratičnosti. x mah

Ocean Voung (Prevedli Anja Zag Golob in Katja Šaponjić): Bežen trenutek bajnosti (Mladinska knjiga, 2022)

»Ta dežela je krasna, odvisno od tega, kam pogledaš.« Ta stavek iz knjige Bežen trenutek bajnosti verjetno najbolje opisuje deželi, o katerih govori knjiga – Vietnam in ZDA. Ameriško-vietnamski pesnik, esejist in romanopisec Ocean Voung v pretanjenem liričnem jeziku romana v prostem verzu pripoveduje zgodbo vietnamskih priseljencev v ZDA, o iskanju etnične identitete, o ljubezni in umetnosti, o soočanju z zgodovino svoje dežele. Roman je bil leta 2019 nominiran za ameriško državno nagrado za književnost. x mah

Anita Zupanc (Ilustracije: Tina Perko): Mega glavca (Didakta, 2022)

Dvanajstletni Svit velja za brihtnega fanta, zato ga sošolci kličejo glavca. Rad ima logiko in nogomet, na živce pa mu gredo odrasli. Njegove šolske in zunajšolske prigode bodo bralce nasmejale, še posebno epizoda o šolskem izletu. Med branjem bodo lahko še mimogrede rešili kakšno uganko, recimo, katera beseda ima šest črk in jo vsak učenec izgovori narobe. Mega glavca je zgodba, spisana v najboljši maniri sodobnih otroških knjig, in opremljena z zabavnimi črno-belimi ilustracijami Tine Perko. x mah

Daisy Johnson (Prevedla Ana Schnabl): Sestri (LUD Literatura, 2022)

Roman Sestri je tretje delo angleške pisateljice Daisy Johnson, ki je zanimanje vzbudila že s kratkoproznim prvencem Fen (2017), s prvim romanom Everything Under (2018) pa postala celo najmlajša nominiranka za prestižno nagrado booker v zgodovini. Že naslov mrakobne psihološke srhljivke pove, da gre za zgodbo o sestrah: to sta odraščajoči July in September, ki sta močno navezani druga na drugo, toda v novem okolju postaja njun odnos vse bolj nelagoden in napet... x gb

Rok Vilčnik: Sveti gozd (Kulturni center Maribor, 2022)

Četrta daljša proza vsestranskega književnika, dramatika in tekstopisca Roka Vilčnika je »detektivski roman«, v katerem bralec spremlja privatnega detektiva Pecka Glayzla, ki išče morilca svoje ljubljene ženske Lole. To pa je tudi bolj ali manj edina tradicionalno oprijemljiva trditev v zvezi s knjigo Sveti gozd. Vse drugo je ludizem, cepljen na popoln razkroj konsistentne zgodbe, ko je edini nosilec pripovedi le kratek sarkastični stavek. Knjiga, ki je še kako zeitgeistna. x mah