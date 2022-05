Samo da bo okus pravi!

Kdo ne pozna znamenitih Kraševih keksov domaćica? Vsi jih. No, zadnje čase pa je hrvaško podjetje presenetilo z akcijo ozaveščanja, da dekleta in žene niso zgolj gospodinje (domaćice), pač pa tudi umetnice, pravnice, direktorice, programerke in podobno. In so na škatle s keksi natisnili še takšna poimenovanja poklicev.