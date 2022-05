Dolgo časa je minilo, odkar je košarkarska Olimpija nazadnje igrala tekmo končnice mednarodnega tekmovanja v gosteh. Več kot 20 let, če smo natančni. 22. februarja 2001 je gostovala pri Kinderju iz Bologne v četrtfinalu evrolige, nato pa v raznih tekmovanjih z različnimi sistemi nikoli več. Do srede, ko je v drugi tekmi serije za uvrstitev v polfinale lige ABA gostovala v Laktaših pri Igokei. Nasprotnik je bil precej manj priznan od takratnega Kinderja, a tekma še kako pomembna. Olimpija to pot ni blestela, a je na koncu izkoristila predvsem izkušnje in se po enajstih letih prebila v polfinale jadranskega tekmovanja, kjer jo čaka Crvena zvezda. Prva tekma bo v četrtek v Beogradu.

Ker se v končnici lige ABA igra po drugačnem sistemu kot v evropskem pokalu, kjer je o napredovanju odločala ena tekma, je možnosti za popravke v igri v jadranskem tekmovanju precej več. Ravno to je storila Igokea, ki se je proti Cedeviti Olimpiji tokrat postavila precej bolj agresivno. Gostitelji so od samega uvoda stopili bližje nasprotniku kot v Tivoliju, kjer so imeli Ljubljančani odličen strelski dan, zaradi česar jim tokrat met za tri točke v prvi četrtini ni služil, saj so bili iz 14 poskusov natančni le štirikrat, ob tem pa so za dve metali le dvakrat in bili polovično uspešni. Igokea se je posebej posvetila predvsem Yogiju Ferrellu in mu poskušala onemogočati organizacijo napadov, a se je Američan znašel. Iskrico s klopi je za Olimpijo predstavljal Jacob Pullen, ko pa so v drugi četrtini zmaji začeli bolje zadevati tudi od daleč, se je zdelo, da bo prednost hitro narasla. Žal ni bilo tako, razlog pa se je skrival predvsem v pomanjkanju prave energije pri gostih, ki so za povrh storili preveč nepotrebnih napak ter Daliborju Iliću znova dovolili preveč svobode v igri. Kljub temu so v športni dvorani Laktaši, kjer je vladalo povsem gledališko vzdušje, na glavni odmor odšli s prednostjo treh točk.

Še manj energije so košarkarji Olimpije pokazali na uvodu v drugi polčas, v katerega so se njihovi nasprotniki dobesedno izstrelili in z delnim izidom 15:3 povsem prevzeli kontrolo nad potekom tekme. Ljubljančani so delovali povsem razbito in nasprotniku ponudili možnost, da jim še bolj uide, a je ta ni izkoristil. Kazen je sledila hitro. Ferrell je s petimi točkami prebudil soigralce, ki so pred zadnjo četrtino znova vodili za dve. V izenačeni zadnji četrtini sta Ferrell in Pullen z zaporednima trojkama Olimpiji zagotovila prednost, ki jo je nato mirno zadržala do konca.

»V letošnji sezoni smo Igokeo premagali na vseh štirih obračunih, kar je praktično nemogoče. Znova smo brez razloga mehko odprli tekmo in začeli drugi polčas, ko smo se odločali za prehitre mete, kar je nasprotnik znal kaznovati in prišel do samozavesti. V najtežjih trenutkih smo pokazali, da ima ekipa karakter in kakovost. Zdaj nas čaka Crvena zvezda, ki je glavni kandidat za končno zmago v tekmovanju. Naša naloga je, da damo od sebe vse in poskušamo nekoliko zagreniti življenje favoritu,« je po preboju v polfinale misli strnil trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.