Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je kupil dostop do podatkov o lokaciji na desetine milijonov mobilnih telefonov v ZDA, da bi med drugim analiziral spoštovanje omejitev gibanja med pandemijo, vzorce gibanja obiskovalcev vrtcev in nižjih razredov osnovnih šol ter učinkovitost javnih politik v rezervatu staroselcev Navajo, je poročal ameriški portal Vice, sklicujoč se na podatke, pridobljene na podlagi zahteve po dostopu do informacij javnega značaja.

Dokumenti kažejo, da je CDC kupil dostop do podatkov s sklicevanjem na razmere zaradi pandemije, navaja Vice. Podatki so zajemali skupine ljudi in ne posameznikov, so pa po navedbah poznavalcev vključevali spremljanje spoštovanja omejitev gibanja, obiskov sosedov, cerkva, šol, lekarn. CDC jih je sprva dobil brezplačno od podjetja Safe Graph, nato pa zanje plačal 420.000 dolarjev, da bi »dobil boljši vpogled v pandemijo in obnašanje ljudi v kriznih razmerah«. CDC je ameriška državna agencija, zadolžena za javno zdravje, in sodi pod okrilje ministrstva za zdravje.

CDC je sprva uporabljal podatke za spremljanje pandemije, kar je bilo ključnega pomena za tekoča prizadevanja, med drugim za spremljanje dejavnosti na območjih, kjer je veljala policijska ura, in za štetje obiskov lekarn, kjer so izvajali cepljenje proti covidu. Pridobljeni dokumenti pa so razkrili še 21 drugih načinov, kako je nameraval CDC izkoristiti dostop do podatkov, poleg obiskovanja šol in ocenjevanja politik na ozemlju staroselcev naj bi preučevali tudi obiske zelenih površin ter območij za rekreacijo, načine potovanj ter migracije pred, med in po naravnih nesrečah. Agencije