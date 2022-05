Volilci v Angliji, Walesu in na Škotkem danes odločajo, kateri stranki najbolj zaupajo lokalno upravo oziroma urejanje vprašanj, kot so odvoz smeti, cestna popravila, točnost javnega prevoza, hitrost izdajanja gradbenih dovoljenj in vsa druga, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. V Angliji volijo več kot 5000 članov 146 lokalnih svetov, kar je skoraj polovica vseh. V Londonu bodo volitve v vseh 32 mestnih okrožjih. V več velikih mestih pa volijo tudi župane. Na Škotskem in v Walesu bodo volili svetnike v vseh okrožjih. Na Severnem Irskem nimajo lokalnih volitev, imajo pa danes morda prelomne parlamentarne zaradi napovedi, da utegne prvič zmagati nacionalistična (katoliška) stranka Sinn Fein, katere končni cilj je združitev Severne Irske z Republiko Irsko.

Priložnost za oceno vlade

Na lokalne volitve pa vedno bolj ali manj vplivajo tudi državni problemi, saj so edina priložnost, da volilci povedo svoje o delu vlade v obdobju med parlamentarnimi volitvami. Te ocene volilcev verjetno še nobenega premierja in vlade ni bilo tako strah, kot je zdaj Borisa Johnsona in njegovo konservativno ministrsko ekipo. Milijoni volilcev se bodo podali na volišča zelo jezni zaradi vrste razlogov. Velika večina je spoštovala vladni zakon o ukrepih med karanteno zaradi epidemije novega koronavirusa, Johnson, njegova žena in osebje pa so ga kršili, imeli celo vrsto zabav in bili za to oglobljeni (policija je izdala 55 glob). Najbolj ogoročeni so svojci žrtev covida-19, od katerih se niso smeli posloviti, ko so umirali, niti niso smeli na njihov pogreb.

Britanci so vse bolj jezni tudi zaradi vladnega neukrepanja za omilitev hitrega dviga življenjskih stroškov. Energenti so se s 1. aprilom podražili za 54 odstotkov, oktobra naj bi se še za 25 odstotkov, hrana je iz meseca v mesec dražja, inflacija pa sedemodstotna, najvišja v zadnjih tridesetih letih.

Pomanjkanje sočutja

Celo številni konservativci pa so jezni na Johnsona, ker tik pred volitvami v odmevnem intervjuju ni bil sposoben pokazati sočutja za rojake, niti za 77-letno upokojenko in vdovo Elsie, o kateri mu je govorila novinarka. Zaradi draginje si Elsie lahko privošči samo en obrok na dan, zato hujša. Z ogrevanjem varčuje tako, da dneve preživi z brezciljnimi potovanji v ogrevanih avtobusih, ker ima brezplačno upokojensko vozovnico. Kako se je odzval Johnson? Pohvalil se je, da je on uvedel brezplačne vozovnice za upokojence, ko je bil londonski župan. Čeprav se je intervju začel z vprašanji o njegovi poštenosti in obtožbah o laganju, spet ni govoril čiste resnice, saj so brezplačne upokojenske vozovnice že obstajale, še preden je postal župan, je pa razširil to možnost v Londonu.

Za najostrejšo kritiko je v tisku poskrbel neimenovani konservativni poslanec, nekdanji član vlade. »Ta intervju nam ne bo prinesel glasov. Borisu ni mar za vse te ljudi. V bistvu večino ljudi prezira in mu je zato težko pokazati sočutje,« je rekel. Johnson je v tem intervjuju deloval zmedeno, tudi ko je odgovarjal na vprašanje, zakaj vlada noče uvesti dodatnega davka na orjaške dobičke energetskih orjakov, kot je BP, da bi pomagala ljudem, ki plačujejo rekordno drago gorivo. BP je imel v prvem četrtletju tega leta rekordni dobiček skoraj šest milijard evrov.

Strupena mešanica težav

Lokalne volitve so na sporedu po več kot tednu dni vika in krika o seksizmu v britanskem parlamentu, posebno med konservativci. Govori se, da je Johnson na eni od zabav dobil šaljivo priznanje za »seksista leta«. Nekdo je spomnil, da je pred leti volilcem obljubljal, da bodo njihovim ženam zrasle prsi, če bodo glasovali za konservativce.

Ti so bili v zadnjih dneh ob dva poslanca. Eden je odstopil, ker je med zasedanjem poslanske zbornice gledal pornografijo, drugi zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju mladoletnika. Kot da ta strupena mešanica križev in težav ne bi bila dovolj, je Johnsonov minister za brexitske priložnosti Jacob Rees-Mogg ponesreči javno priznal, da je Združeno kraljestvo z brexitom škodovalo samo sebi. Raziskava med Britanci, ki živijo v EU, pa je pokazala, da so zaradi brexita razočarani in da jih je sram biti Britanci.

Pravi politični čudež bi se torej zgodil, če konservativci danes ne bi bili ob stotine članov lokalnih vlad in če se ne bi odločili vsaj za poskus izselitve Johnsona z Downing Streeta 10, saj sam odstopil ne bo. Za glasovanje o nezaupnici voditelju stranke je potrebnih 54 pisnih zahtev konservativnih poslancev, ki so edini, ki ga lahko odstavijo, ker ima stranka orjaško večino v parlamentu. Poznavalci pravijo, da bi konservativci Johnsona zamenjali brez zadržkov, če bi vedeli, s kom naj ga zamenjajo. Johnson pa očitno še vedno računa na to, da ga bo rešila njegova mednarodna vloga v ukrajinski krizi. Svoj virtualni govor v ukrajinskem parlamentu in sporočilo o dodatni vojaški pomoči Ukrajincem naj bi s prejšnjega tedna prestavil na ta teden (bil je v torek), da je bil časovno bliže današnjim volitvam.