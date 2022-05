Vodja španskega vladnega kabineta Felix Bolaños je v ponedeljek na tiskovni konferenci povedal, da so z izraelskim programom Pegasus prisluškovali mobilnim telefonom premierja Pedra Sancheza in obrambne ministrice Margarite Robles. Do tega razkritja je prišlo petnajst dni po objavi poročila o raziskavi kanadskega inštituta Citizen Lab pri Univerzi v Torontu, da je bilo 65 katalonskih nacionalističnih politikov, aktivistov ter njihovih bližnjih sodelavcev in sorodnikov med letoma 2015 in 2020 tarča množičnega in neselektivnega prisluškovanja z vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo trži izraelsko podjetje NSO Group. To programsko opremo naj bi načeloma prodajali le vladam in uradnim varnostnim agencijam.

Kot je povedal Bolaños, so v mobilni telefon premierja Sancheza vdrli dvakrat v maju in juniju 2021, pri ministrici za obrambo pa so zaznali en vdor junija. Njuna mobilna telefona je pred dnevi pregledal španski nacionalni kriptološki center pri obveščevalni službi CNI, ki je odgovorna za varno komunikacijo v vladi. Ugotovili so, da so hekerji iz njunih telefonov pridobili obsežne količine podatkov, iz Sanchezovega telefona ob prvem vdoru 2,6 gigabajta, pri drugem pa 130 megabajtov podatkov. Španski mediji ob tem navajajo, da je en gigabajt enakovreden približno 600 fotografijam ali 15.000 stranem v programu​ word.

Vlada: Gre za napad iz tujine

Kakšne informacije oziroma podatki so bili ukradeni, ni znano. »Kar poznamo, je obseg podatkov, ki so bili pridobljeni iz mobilnih telefonov. Za zdaj pa ne vemo, za katere podatke gre,« je dejal Bolaños. Enako velja za devet megabajtov informacij, ki so jih vohuni pridobili iz telefona Roblesove. Po poročanju nekaterih španskih časnikov naj bi bil v tem času napaden tudi telefon nekdanje ministrice za zunanje zadeve Aranche Gonzalez Laya (2020–2021).

Na vprašanje, kdo so napadalci, vlada oziroma španske varnostne agencije nimajo odgovora. Po besedah Bolañosa je šlo za »zunanje vdore«, torej »zunaj državnih organov«, izključuje vpletenost domače obveščevalne agencije CNI, ki naj bi edina v Španiji razpolagala z opremo Pegasus. Vlada je prepričana, da gre za napad iz tujine.

Katalonci o dvojnih merilih

Program Pegasus naj ne bi bil v rokah tajnih služb držav, ki bi bile Španiji sovražne, temveč ga imajo načeloma prijateljske države, kot so Maroko, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Mehika. Mediji ob tem ugibajo, da prvi vdor v Sanchezov telefon maja 2021 sovpada s časom, ko so se poleg dolgotrajne pandemije pojavile različne krize. Ena je povezana z vdorom okoli 8000 mladih Maročanov v špansko enklavo Ceuta, kar je spodbudil Rabat in čemur je sledila napetost med državama, ki je trajala do marca letos. Šlo je za odgovor Maroka na špansko gesto, ker je sprejela na zdravljenje zaradi covida-19 vodjo zahodnosaharske fronte Polisario in predsednika Saharske arabske demokratične republike. Španski mediji zato za vdor v telefone članov španske vlade sumijo maroške tajne službe.

Na špansko vlado pa letijo kritike katalonskih nacionalističnih strank zaradi »dvojnih meril«, ker se je medlo odzvala v primeru prisluškovanja katalonskim politikom. Katalonski predsednik Pere Aragones je dejal, da je vsako politično vohunjenje izjemno resna stvar in da je že večkrat zahteval pojasnila od španske vlade, a brez odgovora. Njegova stranka Republikanska levica (ERC) zaradi tega zahteva odstop ministrice za obrambo in vodje CNI, ker sta odgovorna za varnost vlade in ljudi. Vodja ERC Oriol Junqueras in nekatere druge nacionalistične stranke pa se sprašujejo o verodostojnosti vdora v mobilne telefone članov španske vlade. Zelo verjetno gre v prisluškovanju španskim in katalonskim predstavnikom za dve različni zadevi, zato katalonske, baskovske in druge stranke tudi zahtevajo, da primer preiskuje posebna parlamentarna komisija, kar doslej ni bilo po volji vladajočim socialistom.