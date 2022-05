Sprehodi po območju UKC, okoli železniške postaje in po Dunajski

Globalnemu festivalu urbanih sprehodov Jane's Walk, ki ga pri nas podpira IPoP – Inštitut za politike prostora, se tokrat pridružuje 11 slovenskih mest. V Ljubljani bodo sprehodi, ki so namenjeni spoznavanju lokalnega okolja in skupnosti ter javnemu razpravljanju o stanju v prostoru, potekali po Dunajski, območjih kolodvora in UKC.