Zavedamo se pomena čebel, a pozabljamo na druge opraševalce

Kako pomembne za planet in rastline, ki sestavljajo velik del naše prehrane, so čebele, se ljudje vse bolj zavedamo. Da so pomembne tudi druge žuželke, ki oprašujejo cvetove, pa opozarjajo v Čebelarskem muzeju v Radovljici, kjer so opraševalcem posvetili knjigo, razstavo in številne dejavnosti.