Za povečanje ponudbe so potrebni ustrezna zemljiška politika, gradnja javnih najemnih stanovanj in veliki investitorji na zasebnem trgu, ki pa seveda gradijo le tam, kjer je največ povpraševanja. Statistično imamo praznih okrog 180.000 stanovanj, a treba je odšteti tista, ki so v podrtijah in brez osnovne infrastrukture, tako da jih ostane manj kot pol. Ta so predvsem na podeželju, v Ljubljani jih je razmeroma malo. Za spodbujanje najema je bilo primerno, da so znižali davke na dohodke iz tega naslova, saj so bili ti pri nas med najvišjimi v EU. Še vedno pa ostaja slaba pravna varnost najemodajalcev, ki jih lahko kak najemnik zelo oškoduje in se zato zelo neradi odločajo za oddajo stanovanj v najem. Posledično se najemne pogodbe praviloma sklepajo le za obdobje do enega leta, zato to ne rešuje stanovanjskega vprašanja, saj najemniki vsako leto znova trepetajo, ali jim bodo podaljšali pogodbo. x Nedeljski dnevnik