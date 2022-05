Sčasoma bomo šele spoznavali, v kolikšni meri bo Golobu uspelo uresničiti obljube o odpravi vseh Janševih spornih odločitev, tudi brutalnega kadrovanja, ko je strokovnjake menjal s poslušnimi »našimi«. Tudi na NIJZ. Golob je v Tarči samo izrazil željo, da bi dr. Ivan Eržen ponovno postal direktor tega inštituta, gotovo si tega želijo tudi številni državljani, pa je že prišlo do burnega odziva: Milan Krek na vse pretege »brani NIJZ«.

Janša se prav tako hvali z uspešno borbo proti epidemiji, čeprav je resnica drugačna. Njegova prva napaka je bila, da je v prvo vrsto postavil infektologe, ki so specializirani za zdravljenje nalezljivih bolezni, nimajo pa znanja o njihovem preprečevanju, epidemiologe, ki so za to edini usposobljeni, pa je odrezal. Zakaj? Zaradi poslušnosti prvih. Recimo Bojane Beović, infektologinje z nekdanjo strankarsko izkaznico in s permanentno pripravljenostjo delovati na »gospodarjev« poziv. Naj še spomnim: ko je ob Šarčevem odstopu odstopila tudi direktorica NIJZ Nina Pirnat, je Janša postavil za v. d. direktorja epidemiologa Ivana Eržena. Ta se mu je že kmalu zameril zaradi kritike vladnih ukrepov, zlasti zaradi nepotrebnega zapiranja prebivalstva v občine, policijske ure, razkuževanja ulic in blokovskih stopnišč, in Janša je iskal možnosti za njegovo politično zamenjavo: v te namene je zamenjal tri »neprimerne« člane v svetu zavoda. Ni ga prepričalo niti pismo 25 epidemiologov, ki so Erženu stopili v bran in očitali vladi sankcioniranje kritik in zanemarjanje stroke. Kje je bil takrat Milan Krek, nekdanji direktor urada za droge in kasneje direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Koper? Je kaj protestiral proti političnim pritiskom in menjavam? Ne, z veseljem je potešil svoje velike ambicije, verjetno toliko bolj, ker je do Eržena gojil osebne zamere, in namesto odličnega strokovnjaka postal direktor NIJZ.

Da je za ta položaj primeren še zlasti v času epidemije, ljudi ni prepričal. Motili so jih na primer njegovi nerodni nastopi in nepremišljene besede. V stilu Janševe vlade je državljane grajal, jih strašil in nestrokovno napovedal 90.000 smrti. Novinarjem ni znal ničesar odgovoriti o ukrepih, češ, naj kar sami preberejo zakon: »Če niso bili ukrepi preklicani, veljajo še naprej.« Marsikatere izjave so se ohranile kot »krekizmi«. Ljudi je motila njegova, zanje nestrokovno čez brado nameščena maska in še bolj, da jo je pozabil natakniti, ko je bilo to obvezno (črpalka). Kakor koli, ne velja za strokovno avtoriteto, ki dobro zastopa NIJZ, bolj za Janši vdanega predstavnika, pa naj še tako poudarja svojo »nepolitičnost«. Zdaj se hvali, da je NIJZ pod njegovim vodstvom »izredno izboljšal poslovanje«, epidemijo pa so po njegovi oceni obravnavali strokovno. (Mimogrede: če dobiš denar, lahko izboljšaš poslovanje, kako je vlada mnenje epidemiologov upoštevala, smo lahko spremljali.)

»To je strokovna institucija (NIJZ), ki potrebuje za svoje delo mir, ne pa političnih cunamijev ob vsaki menjavi vlade,« poudarja. Strinjam se z njim, sem pa zaradi njegovega preteklega ravnanja prepričana, da bolj kot inštitut brani svoj položaj. Ne morem ocenjevati njegovega dela in njegovih odnosov s podrejenimi, me pa zanima, koliko bi se jih zanj potegnilo, če bi bilo to potrebno.

Polona Jamnik, Bled