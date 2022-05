Ervin Hladnik - Milharčič: Živel 1. maj

Levičarstvo je spet simpatičen svetovni nazor. Politična praksa, ki iz njega izhaja, pa na smrt zabavna. Levičarji so ljudje z jasno izraženimi vrednotami. Kako prepoznati levičarja? Odlikuje ga strog odnos do čiste leve usmerjenosti in razumevanja najhujših ovir za napredek. V vseh okoliščinah zna natančno definirati razrednega sovražnika.