V krempljih divjega trga energentov

Radiatorji se še niti ohladili niso, ko so v Energetiki Ljubljana že napovedali novo, osemodstotno podražitev daljinskega ogrevanja in kar 50-odstotno podražitev plina. Obljubo, da daljinskega ogrevanja po več podražitvah pred ogrevalno sezono in na njenem začetku ne bodo več dražili, so držali (če bi bili pikolovski, bi dejali, da deloma, saj sezona še traja), kdor je vsaj bežno sledil dogajanju na trgu energentov, pa je vedel, da podjetje pri teh cenah ne bo moglo dolgo vztrajati. Čeprav daljinsko ogrevanje v pretežni meri zagotavljajo s premogom, se zaradi vsesplošne energetske krize seveda draži tudi ta energent, veliko vlogo pri ceni pa igrajo tudi emisijski kuponi.