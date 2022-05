Na povratni tekmi polfinala nogometne lige prvakov je bil Villarreal, potem ko je letel na krilih podpore navijačev, po prvem polčasu na robu senzacije, saj je z vodstvom z 2:0 nadoknadil zaostanek iz Liverpoola. A gostje so s popolnim preobratom s tremi goli v drugem polčasu stvari postavili na njihovo mesto in se suvereno uvrstili v finale. Liverpool bo tako 28. maja v Parizu lovil sedmi naslov evropskega prvaka na svojem desetem nastopu v finalu. Večkrat so v njem nastopili Real Madrid (16-krat) ter Milan in Bayern (po 11-krat). Obenem je postal prvi angleški klub, ki se je v eni sezoni uvrstil v finale na vseh treh pokalnih tekmovanjih: liga prvakov, FA-pokal in ligaški pokal, ki ga je tudi že osvojil. Ima možnost tudi za četrto lovoriko – naslov angleškega prvaka, saj za prvim Manchestrom Cityjem zaostaja za točko.

Trije goli Liverpoola po treh velikih napakah vratarja Rullija

»V želji, da bi od prve minute igrali na zmago, sem igralcem pred tekmo rekel, da želim prebrati naslove, da so v Villerralu gostovali čudeži z izjemno psihično močjo. To se je resnično zgodilo, vendar šele v drugem polčasu, potem ko smo bili v to prisiljeni,« je po tekmi pojasnjeval Jürgen Klopp.Po katastrofalno slabem prvem polčasu je Joto zamenjal z Diazom, a poudaril, da težava ni bila le v enem igralcu. »V prvem polčasu smo imeli enajst problemov. Igralcem sem med odmorom povedal, da sploh niso igrali nogometa, in jim svetoval, naj igrajo kot že vso sezono in naj bodo pogumni. Tekmeci so imeli svoj moment, vendar niso imeli nadzora nad tekmo, zato smo se lahko vrnili. Pojasnil sem jim, da se morajo več gibati, biti bolj prilagodljivi v različnih situacijah, da razorožimo igro Villarella, ki je temeljila na čuvanju človeka na človeka. Bili smo mirni in zasluženo smo v finalu,« je ključne spremembe opisal Klopp. Potem ko je v prvem polčasu Liverpool le dvakrat streljal na gol Villarreala (brez strela v okvir gola), je v drugem polčasu sprožil kar 13 strelov (5 v okvir gola za tri zadetke v 12 minutah po velikih napakah vratarja Rullija), gostitelji pa le enega in še tega zunaj okvirja gola. Klopp se je vpisal v elitni klub trenerjev, v katerem so Škot Alex Ferguson ter Italijana Carlo Ancelotti in Marcello Lippi, ki so ekipo štirikrat vodili v finalu lige prvakov. »Čeprav sem bil že trikrat v finalu, se počutim, kot da sem v njem prvič,« je dodal Klopp.

Igralci Liverpoola se dobro zavedajo, da so na tekmi pokazali dva obraza. »Namesto da bi si olajšali pot v finale, smo si jo zakomplicirali. Vedeli smo, da bo težko, vendar včasih ne gre tako, kot si zamisliš. Tekmec je v prvem polčasu igral zelo dobro. Mi smo se reorganizirali med odmorom in v drugem polčasu vse karte stavili na napad ter si rezervirali vozovnico za Pariz,« je tekmo analiziral igralec Liverpoola Trent Alexander-Arnold. Kapetan Virgil van Dijk je potrdil, da je hitro prejeti gol paraliziral ekipo, tekmecu pa dal zagon: »Drugi polčas je bil popoln. Ko smo prevzeli posest žoge, tekmec ni mogel več slediti našemu ritmu. Pokazali smo, kako močno smo si želeli uvrstitve v finale.«

Eden najboljših polčasov v zgodovini Villarreala

Villarrel je odigral sanjski prvi polčas, enega najboljših v zgodovini kluba, v drugem pa je Liverpool uveljavil večjo kakovost. »Izjemen prvi polčas nam je dal veliko upanja na morebitno zmago. Ker je imel Gerard Moreno težave s poškodbo in ni mogel več sprintati, smo vedeli, da ne bo več dolgo zdržal. Za uspeh smo potrebovali popolno tekmo, a ne le v napadu. Tudi v obrambi bi morali biti brezhibni, kar pa nam ni uspelo,« je po tekmi realno priznal trener Villarrela Unai Emery. Villarreal je po koncu v slogu velikih gospodov čestital Liverpoolu z besedami: »Srečno naprej. Redsi ste fantastična ekipa.«