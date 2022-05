Urška Jurman in dr. Martina Malešič: Razstava ni le popularizacija umetnosti

Umetnostni zgodovinarki Urška Jurman in dr. Martina Malešič sta članici organizacijskega odbora mednarodnega simpozija Razstavljanje na Slovenskem, ki je nedavno že drugič potekal v Mestnem muzeju v Ljubljani. Urška Jurman je sicer programska vodja Društva Igorja Zabela za kulturo in teorijo, urednica, organizatorka dogodkov na področju sodobne umetnosti in soskrbnica sklada Solidarni s kulturo. Martina Malešič pa je arhitekturna zgodovinarka, predavateljica in raziskovalka na oddelku za umetnostno zgodovino na filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred tremi leti je sodelovala pri razstavi H konkretni utopiji: arhitektura v Jugoslaviji 1948–1980 v MoMA v New Yorku, lani pa je bila na 17. beneškem arhitekturnem bienalu članica kuratorske ekipe, ki je zasnovala slovenski paviljon Skupno v skupnosti.