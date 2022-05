Kot smo že poročali, je v nedeljo v bližini Grosuplja eksplodiralo v garaži stanovanjske hiše, v eksploziji plina pa se je huje poškodoval 57-letnik. Izkazalo se je, da je šlo za nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša, ki je v garaži popravljal motor. Slovenske novice so včeraj poročale, da naj bi bil Gjekeš zelo hudo opečen in ga zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru. Kot so zapisali grosupeljski gasilci, je do eksplozije prišlo v Ponovi vasi: »Ob našem prihodu je ogenj uhajal iz delavnice v pritličju ter se širil na fasado. Ponesrečenec z opeklinami po vsem telesu je bil že zunaj objekta.« Henrik Gjerkeš je javnosti znan kot tisti minister, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola leta 2010 odstopil.

S Policijske uprave Ljubljana so včeraj poslali posebno opozorilo glede hrambe vnetljivih snovi: »Zaznavamo primere neprimerne hrambe vnetljivih snovi in nadaljnjega ravnanja z njimi kot tudi neprimernega prevažanja. Običajno gre v teh primerih za bencin. Do nesreč lahko pride pri stiku hlapov z izvorom toplote – prižiganje ognja, kajenje in podobno. V takih primerih lahko pride tudi do eksplozij in večjih požarov, ki pomenijo resno nevarnost za življenje ljudi ali povzročitve druge splošne nevarnosti ter ogrožanja premoženja.« Vse občane pozivajo, naj bodo pri prevažanju, hranjenju in rokovanju z vnetljivimi snovmi posebej previdni. »Prostori, kjer hranimo te snovi, naj bodo zračni, pri rokovanju pa posode odnesimo na prosto. V prostorih, kjer se hranijo, ali ob rokovanju z njimi nikoli ne prižigamo odprtega ognja.«