Scholz poudaril pomen rešitve spora med Prištino in Beogradom

Nemški kancler Olaf Scholz je danes poudaril, da bi rešitev konflikta med Beogradom in Prištino predstavljala pomemben doprinos k miru v Evropi. Po ločenih srečanjih s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Berlinu je zagotovil nemško podporo Kosovu in Srbiji v procesu pridruževanja EU.