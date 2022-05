DeSUS, ki je bila vse od leta 1996 parlamentarna stranka, je namreč na državnozborskih volitvah podprlo 0,66 odstotka volivcev, stranki pa tako ni uspel preboj v parlament. Kot je v izjavi za STA dejal Jasnič, je svoj odstop ponudil, ker je to ob doseženem volilnem rezultatu »higienično«. Izvršni odbor sicer njegovega odstopa ni sprejel in je Jasniču izrekel zaupnico.

Predvidoma v juniju stranko sicer čaka kongres, cilj pa je po Jasničevih besedah predvsem konsolidacija stranke pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Na kongresu tako stranko čaka sprememba statuta ter pogovori o prihodnosti stranke in njeni kadrovski politiki, ali bodo odločali tudi o novem vodstvu, pa za zdaj še ni jasno.

Jasnič pa ob tem še obžaluje dejstvo, da nobeni izmed strank, ki so v svojih programih naslavljale upokojence, ni uspel preboj v parlament. Izvršni odbor je sicer prvaku DeSUS na zasedanju podelil tudi polna pooblastila za vodenje pogovorov o sodelovanju s strankami nove vladne koalicije, predvsem na področju upokojencev in socialno ogroženih.

Kot je še spomnil Jasnič, je najverjetnejši mandatar, predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob napovedal tudi sodelovanje s strankami, ki se niso uvrstile v parlament, v DeSUS pa so po njegovih besedah s strankami nove vladne koalicije pripravljeni sodelovati tako programsko kot tudi kadrovsko. Pogovori med Golobom in stranko DeSUS sicer še niso stekli, so pa v stranki nanje pripravljeni, je še pojasnil Jasnič.

DeSUS je bila v DZ prvič izvoljena leta 1996, odtlej je bila s svojimi poslanci ves čas zastopana v DZ in bila s kratkim predahom leta 2000 tudi del vseh vladnih koalicij. Svoj najboljši rezultat je stranka dosegla na volitvah leta 2014, ko je osvojila deset poslanskih mest. Na volitvah leta 2018 je ta rezultat prepolovila, po burnem dogajanju v stranki v zadnjih letih pa je DeSUS konec mandata pričakala precej oslabljena.

V letu in pol so v stranki trikrat izbirali predsednika, po izstopu stranke iz vlade Janeza Janše pa se trenja v stranki niso umirila, del članstva se je stranko odločil zapustiti, med vodstvom in strankino poslansko skupino se je zaradi poslanske podpore predlogom vlade večkrat zaostrilo. Med kandidati DeSUS na tokratnih volitvah tako ni bilo nobenega od poslancev, ki so bili na listi stranke izvoljeni na prejšnjih volitvah.