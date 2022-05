Predsednica kluba Marjetka Kastner je v uvodnem govoru predstavila poslovanje in strategijo Kluba diplomatov Slovenije, ki je bil ustanovljen lani. »Gre za institucijo, ki povezuje diplomacijo in gospodarstvo, gradi vezi med ambasadami, v bližnji prihodnosti pa nameravamo tudi sodelovati z zunanjim ministrstvom pri organizaciji nadaljnjih dogodkov, srečanj in okroglih miz,« je dejala.

Na okrogli mizi so udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Nemčije, Nove Zelandije, Kanade, Nepala in Jordanije poudarili, da sta v današnjih časih prav diplomacija in gospodarstvo ključni področji, kjer bi Slovenija morala igrati aktivnejšo vlogo. Pri tem so opozorili, da diplomati velikokrat ostajajo neizkoriščeni in se jih dandanes obravnava kot nepomembne.

Pomen diplomacije je bivši predsednik Hrvaške Stjepan Mesić ponazoril na primeru vojne v Ukrajini, ki ga je nato povezal z razpadom Jugoslavije in poudaril, da je bila v obeh primerih diplomacija zapostavljena, gospodarstvo pa je trpelo. Medtem pa je vlogo slovenske diplomacije častni konzul Hrvaške Božo Dimnik razdelil na dva vidika, in sicer na formalni oz. institucionalni in neformalni oz. neinstitucionalni.

»Neformalna povezovanja cvetijo že od naše osamosvojitve, brez njih pa bi bila naša zgodovina bistveno drugačna, saj so igrala osrednjo vlogo pri priznanju osamosvojitve Slovenije,« je dejal in hkrati obsodil institucionalni vidik diplomacije, ki po njegovem mnenju ni več osredotočen na sodelovanje in partnerstvo ter to predstavil na primeru arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Področje gospodarstva sta pokomentirala častni konzul Nove Zelandije Andrej Božič in častni konzul Nepala Aswin Kumah Shrestha, ki sta predvsem poudarila, da bi Slovenija lahko storila bistveno več pri spodbujanju gospodarskih izmenjav in partnerstev z omenjenima državama. Sedanje gospodarske povezave sta opisala kot zgolj simbolične in dodala, da bi na obe državi morali gledati kot »na odskočno desko« za dolgoročen vstop v Azijo.

Po otvoritvenem dogodku je predsednica društva odlikovala Mesića in Dimnika ter ju imenovala za častna člana kluba. Za pestro vzdušje pa sta tekom okrogle mize poskrbeli pevka Teja Saksida in citrarka Tanja Zajc Zupan.