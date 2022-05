Tista leta Martina Krpana nam opiše basist in spremljevalni vokal Tomaž Sršen: »Vlado Kreslin se nam je priključil že leta 1982, ko smo bili sredi snemanja drugega albuma in je prejšnji pevec zapustil skupino. Ker so bile ure za snemanja v dobrih studiih zelo drage, si samostojnega financiranja snemanj nismo mogli privoščiti, založbam pa smo se zdeli nezanimivi. Zato smo kasete s tako imenovanimi demo posnetki nosili glasbenim urednikom na Radio Slovenija in ti so nam skoraj vedno dali na uporabo ure snemanja v teh studiih. Pravzaprav so vse skladbe za album, ki je izšel leta 1987, nastajale v tem okviru. Takrat smo veliko koncertirali in se zabavali do jutra, zato so v večini primerov bili naši povratki dnevne narave. Bili smo dolgotrajni študenti in smo živeli samo za glasbo in od nje, razen Vlada, ki je bil zaposlen na RTV Slovenija.«

Osnovno melodijo za skladbo je naredil klaviaturist Aleš Klinar, ki je v tistem času rad poslušal Joeja Cockerja, dodelal pa jo je Vlado, ki je tudi napisal besedilo. Snemali so v ljubljanskem studiu Metro, kjer je bil inženir zvoka Iztok Černe, producenta pa bobnar Dadi Kašnar in Sršen, ki je ponosen na eno največjih uspešnic slovenske rock glasbe: »Še zdaj se spominjam dela s kitarskimi soli, ki jih je doživeto odigral Mark Čuček in so nastajala okrog četrte ure zjutraj. Veseli nas, da je skladba še vedno pogosto zavrtena na slovenskih radijskih postajah in mladi jo tudi veliko igrajo na raznih žurkah. Ponosno lahko celo rečem, da je nekako ponarodela.«

Od višine se zvrti

56. mesto

Izvajalec:

Martin Krpan

Glasba:

Aleš Klinar

Besedilo:

Vlado Kreslin

Leto:

1985