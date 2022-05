Kot so na RTVS zapisali v sporočilu za javnost, se je na dolgoletno novinarko, komentatorko in urednico RTVS Vido Petrovčič zaradi govoric, da bo vodila oddajo Studio City, usul plaz žaljivk, posmehovanja, javnega diskreditiranja in verbalnih napadov. »Še posebej obsojanja vredno in zaskrbljujoče je, da so groženj in pritiskov deležni tudi njeni najbližji,« so poudarili na RTVS, kjer pritiske na Petrovčičevo ostro obsojajo. Ob tem so napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitijo zaposlene, vsakršna grožnja z nasiljem pa bo nemudoma prijavljena pristojnim organom.

Nestrinjanja so po njihovih besedah naraven del medsebojne komunikacije, a je treba pri tem ohraniti kulturno raven dialoga in ostati senzibilen na nevarne odklone, ki bi lahko ogrozili varnost posameznika. Vsaka javna beseda ima svojo moč in neodgovorno je, če se ta moč zlorabi za blatenje in zasmehovanje, so izpostavili.

Generalno vodstvo RTVS je v torek sporočilo, da se oddaja Studio City po dvomesečnem izpadu vrača na program TV Slovenija, a v spremenjeni obliki, tudi s spremembo voditelja. Zdaj že nekdanji voditelj oddaje Marcel Štefančič ml. je po drugi strani za Val 202 povedal, da oddaja 9. maja bo, vendar ne na nacionalni televiziji.

K posodobitvi oddaje so vodstvo spodbudile tudi javne izjave nekdanjega voditelja oddaje, ki jih ocenjujejo kot žaljive in kot grožnjo zoper posamezne zaposlene. Uradnih podatkov, kdo bo prevzel vodenja Studia City, še ni. Kot možno zamenjavo se je v torek omenjalo Petrovčičevo, a je vodstvo RTVS danes zanikalo, da bo slednja prevzela vodenje oddaje.