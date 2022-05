Po preštetih glasovnicah, ki so prispele po pošti iz tujine, in vseh glasovnicah, ki so bile oddane na diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, je državna volilna komisija (DVK) na svoji spletni strani objavila končne številke letošnjih državnozborskih volitev. Glasovalo je slabih 71 odstotkov vseh volilnih upravičencev, pri čemer je bilo ob 1.203.373 oddanih glasovnicah neveljavnih 11.080. Zabeležili smo najvišjo volilno udeležbo po letu 2000, ko se je na parlamentarne volitve odpravilo 73,7 odstotka volilcev.

Znani so tudi letošnji podatki o glasovanju v tujini. Upoštevali so tiste glasovnice, ki so jih volilci v tujini na pošto oddali do 24. aprila do 19. ure in so prispele do včeraj do 12. ure. V tujino je bilo poslanih več kot 100.000 glasovnic, kot smo poročali pa ob tem ni manjkalo zapletov, zaradi česar številni slovenski državljani volilnega materiala niso prejeli pravočasno.

Okrajne volilne komisije so sicer prejele 9.454 glasovnic po pošti iz tujine, na veleposlaništvih oziroma konzulatih pa je bilo skupaj oddanih 5.139 glasovnic. To pomeni, da je iz tujine skupaj glasovalo 14.593 volilnih upravičencev. Na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 je po pošti iz tujine skupaj glasovalo 9.392 volilnih upravičencev, štiri leta pred tem 7.842 volilcev.

Glasovnice iz tujine niso spremenile razmerij med strankami. V novi sestavi državnega zbora je pet strank. Gibanje Svoboda je z več kot 410 tisoč prejetimi glasovi osvojilo 41 mandatov, SDS 27, NSi osem, SD sedem, Levica pet, dva mandata pa pripadata narodnima manjšinama. DVK bo predvidoma v soboto popoldan sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida, z njim seznanila predsednika republike, nato pa bodo uradno stekli roki za konstituiranja novega parlamenta in izvolitev vlade. Prva seja državnega zbora v novi sestavi, ko bo na dnevnem redu tudi izvolitev predsednika državnega zbora, bo predvidoma potekala 13. maja. Givanje Svoboda, SD in Levica pa ciljajo vlado oblikovati do 3. junija.