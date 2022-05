Pred kratkim odprta razstava v Muzeju grad Štanjel z naslovom Narava in človek na Krasu je nekaj posebnega. Obiskovalec bo namreč Kras ne le spoznal in se o njem naučil veliko novega, temveč ga bo tudi zaslišal, otipal, zavonjal … Vas zanima, kako je občutiti moč in hlad burje? V muzeju na gradu Štanjel namreč lahko burjo srečate vsak dan, saj je del razstave tudi vetrovnik, kjer vas bo dodobra prepihalo. Razstava gradi na izkustvenem doživljanju Krasa in njegove narave in kulture, saj vsaka tema razstave vključuje interaktivni moment, ki bo obiskovalcu razkril eno od skrivnosti Krasa.

Družinski projekt

»Muzej je interaktiven in ima sedem točk, na katerih spoznavaš Kras, vse njegove posebnosti. S tem želimo spodbuditi, da nas ponovno obiščejo in gredo vse, kar so doživeli v muzeju, raziskovat v naravo. To je primarno družinski projekt, pa tudi za osnovne in srednje šole. Kamen, voda, burja, kraški ovčar, mozaična kraška kulturna krajina, jame ter človek in Kras je teh sedem tem, ki so predstavljene tako na naravoslovni, arheološki, kulturno-zgodovinski, etnološki, muzejski, pa tudi umetniški, fotografski in filmski osnovi,« je povedala strokovna vodja destinacije Kras in Brkini pri Območni razvojni agenciji (ORA) Krasa in Brkinov Katja Kralj.

Še več, ne le raznolikost tem, tudi raznolikost prezentacijskih načinov in metod bo obiskovalcu ponudila bogato izkušnjo, začenši s klasičnimi muzejskimi predstavitvami artefaktov, to je izdelkov in predmetov, ki jim je obliko dal človek. Gre za denimo najdbe iz obdobij gradišč in najdb iz časa Cobenzlov, ki jih je prispeval Goriški muzej. So pa tu tudi fotografije iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja, zbirke Blaža Vehovarja na temo kraškega ovčarja, pa številni eksponati Parka Škocjanske jame ter filmsko gradivo o Krasu Radiotelevizije Slovenija, a je vse to le delček vsega, kar je novi muzej strnil v kompleksno in bogato izkušnjo.

Štanjel od prazgodovine

Letos izpostavljajo gradišča, ker se je zaključil projekt kaštelir, dobili so precej gradiva iz tega projekta. Štanjel lahko na primer zdaj spoznavate od prazgodovine naprej. »Za zanimivost naj povem, da so dokazali, da je vinska trta tu obstajala že pred Rimljani. Sicer pa imamo že pripravljeno aplikacijo, kjer so označene kolesarske poti, na primer Komenski krog. To je aplikacija, ki si jo naložiš na telefon in se zapelješ s kolesom po progi mimo Debele griže, enega najbolj slikovitih gradišč, ki je pri Volčjem Gradu. Potem so tu Zagrajec in arheološko najdišče Brith, pa Sveto pri Komnu in arheološko najdišče Martinišče, naprej Temnica in arheološko najdišče sv. Ambrož, Škrbina in arheološko najdišče Lipovnik ter Branik in grad Rihemberk. Krog je dolg skoraj 62 kilometrov, opozoriti pa moram, da je pot kar zahtevna,« je dejala Katja Kralj.

Na pot se lahko odpravite tudi z vodnikom, a se je treba seveda prej napovedati. V Štanjelu pa je na voljo prav poseben digitalni vodnik, deček iz pradavnine. Aplikacijo z malim vodnikom si lahko naložite na telefon in potem vas bo deček vodil po ozkih ulicah naselja, ki je dobilo ime po zavetniku, svetem Danijelu.

Dobro sodelovanje med občinami

Na Krasu se zadnje čase res veliko dogaja, ponudba je vsak dan bolj pestra in prav vsakdo lahko najde nekaj zanimivega tudi zase. Vse to je po besedah Katje Kralj seveda rezultat dobrega sodelovanja ORA Krasa in Brkinov z občinami ustanoviteljicami, to je z občinami Komen, Divača, Sežana in Hrpelje - Kozina.

»Kar veliko energije je bilo treba vložiti, da so se ponudniki vključili v akcije. Smo na začetku neke poti, ker pravih vzorcev, na osnovi katerih bi delali, ni. Imamo koordinacijska srečanja z vsemi pomembnimi akterji in moram reči, da smo se res kar povezali, čeprav je jasno, da je treba vlagati veliko energije, saj gre po eni strani za območje, ki ni enovito in zaokroženo. Po drugi strani pa je na tem območju zelo veliko ponudnikov, ki so poleg tega še zelo različni. Najbolj seveda pritegnejo pozornost Lipica, Škocjanske jame in Štanjel, a ponosna sem, da zadnje čase skupaj obiskujemo in se skupaj predstavljamo na sejmih, da si delimo stroške in promocijo delamo skupaj,« je še povedala Katja Kralj.

Divji okusi Krasa in Brkinov Do 15. maja lahko Kras obiščete tudi zaradi jedi z divjimi rastlinami. Pokusite jih lahko v gostilnah in na turističnih kmetijah, lahko se odločite za degustacije vin s spremljavo jedi, ki vsebujejo divje rastline, za okušanje sirov, marmelad in drugih lokalnih dobrot z divjimi rastlinami, če boste na Krasu prespali, pa vam bodo zjutraj postregli zajtrk z divjimi okusi.