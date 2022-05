Šparglje, ki se po latinsko in angleško imenujejo asparagus, špansko espárragos, francosko asperges, nemško spargeln, hrvaško pa šparuge, so v Mali Aziji gojili že pred več kot 2000 leti, izjemno so jih cenili stari Grki in Rimljani, ki so o njih pisali vsaj že leta 200 pred našim štetjem. Dandanes jih največ pridelajo v Franciji in Nemčiji, kjer so posebno priljubljeni beljeni šparglji oziroma beluši, ki pa so nekoliko manj okusni in pri nas niti niso posebno cenjeni.

Ob slovenskih podeželskih cestah v bližini kmetij se že pojavljajo table z napisom »sveži šparglji«. Ljubitelj te čudovite delikatese se ne bo obotavljal in bo zavil ponje, saj boljših in bolj svežih ni mogoče dobiti v nobeni veleblagovnici. Še najbolje se je ponje odpraviti zvečer, ko kmetje pospravijo dnevni pridelek, saj je pri špargljih izjemno pomembno, da so čim bolj sveži. Takšne šparglje lahko tudi samo oplaknemo in jim odlomimo nekaj centimetrov trdega stebla, čim nižje, tam, kjer se odlomi, če špargelj skušamo prepogniti. Preostanek cel ali nalomljen na kose raje kot skuhamo na hitro popečemo na oljčnem olju ali na maslu, da ostanejo čvrsti, solimo in po želji začinimo s poprom ter jemo same ali s poljubno prilogo. Kuhati jih ni smiselno, razen v juhi, saj sicer izgubijo preveč dragocenih snovi in okusa. Surove lahko vmešamo denimo v rižoto ali v različne solate, omejitev je samo domišljija. Odlično se obnesejo tudi na žaru – kot samostojna jed, ob ribah ali kot priloga mesnim jedem, tudi čevapčičem. Ampak popečemo jih samo na hitro, do temno zelene barve, in jih med peko nekoliko poškropimo z vodo (ali s pivom!), da se ne izsušijo. Kadar jih pečemo, ni napak ločiti in prihraniti njihovih vršičkov, ki jih jedi dodamo tik pred koncem priprave. Prav vršički so največja delikatesa in jih med pripravo ni dobro preveč utrujati. In še nekaj. Šparglji so nežnega okusa, zato moramo biti previdni z začimbami. Ena se – poleg soli in popra – s šparglji še posebno ujame: pehtran! Tudi v rižoti, solatah, testeninah ...

Poleg špargljev je zdaj sezona jagod in rabarbare, na splošno pa je maj odličen za peko na žaru. A več o vsem tem v prihodnjih številkah Nedeljca.

Testenine s šparglji in grahom Sestavine za 4 porcije 500 g vrtnih špargljev, 200 g graha (zamrznjenega), 400 g špagetov ali rezancev, 180 g mladega pora, 1 dl oljčnega olja, 1 žlica masla, 1 lonček kisle smetane, 1 ščep pehtrana, 1 kos parmezana, morska sol, sveže zmlet poper Priprava 1 Pristavimo velik lonec osoljene vode za kuhanje testenin. Špargljem odlomimo oleseneli del stebla, jih operemo in nalomimo na koščke (3–4 cm). Vršičke ločimo. Por očistimo, dobro operemo in narežemo na kolobarje (1 cm). V veliki ponvi razpustimo maslo in dodamo žlico oljčnega olja. Segrejemo in dodamo nalomljene šparglje, narezan por in zamrznjeno zrnje graha (v sezoni lahko uporabimo svež grah). Pražimo, da se šparglji, grah in por zmehčajo, nato dodamo prihranjene vršičke špargljev, smetano in pehtran ter sol in poper. Ko se smetana segreje do vretja, ponev takoj odstavimo. 2 V tem času skuhamo izbrane testenine – po navodilih na embalaži, še bolje pa minuto manj. Takoj, ko so kuhane, jih odcedimo in skupaj z malce škrobnate vode (0,5 dl) od kuhanja stresemo v ponev s pripravljeno omako ter nežno, a dobro premešamo. 3 Zmešane testenine nadevamo na vnaprej segrete krožnike (v pečici jih 20 minut grejemo pri 50 ºC) in ponudimo s parmezanom in oljčnim oljem, ki si ju na krožnik odmeri vsak sam. Testenine odcedimo in vmešamo v omako. Prilagodite začimbo, nato pa postrezite potreseno s sirom in pokapano z malo oljčnega olja. Zraven ponudimo dobro ohlajeno suho belo vino, izvrstno se prileže pinela ali malvazija. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Špinačna juha z jajci Potrebujemo 500 g sveže ali odmrznjene špinače, 1 manjšo čebulo, 4 stroke česna, 2 jajci, 1 ​šopek peteršilja, 1 ščep muškatnega oreščka, oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Jajci trdo skuhamo. Špinačo očistimo in operemo oziroma odmrznemo. V velik lonec vlijemo malo olja in na njem popražimo nasekljano čebulo. Ko postekleni, dodamo nasekljan česen in ga na hitro, le da zadiši, popražimo. Dodamo špinačo in očiščen peteršilj ter zalijemo z nekaj decilitri vode (odvisno, kako gosto juho želimo). Solimo, popramo in začinimo z muškatnim oreščkom. Ko zavre, na zmernem ognju kuhamo 5 minut. Odstavimo in gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Nadevamo v skodelice in postrežemo z na četrtine narezanimi jajci, po dve v krožnik.