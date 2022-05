Na robu Šebreljske planote, ene najmočnejših energijskih točk v Sloveniji, se najprej ponudijo nebesa – eni najlepših pogledov na okoliške cerkljanske vasi in vse do Bohinjsko-Tolminskih gora. Nato pa strmo pobočje proti dolini reke Idrijce spominja na pot v pekel. Ta del sveta je med domačini vedno veljal za nevaren in mističen svet, kjer živijo in strašijo divje babe. Vse dokler tam spodaj pod previsi v eni od votlin niso našli zaklada – najstarejše piščali na svetu, ki je Divje babe, kot domačini imenujejo ta del sveta, naredil prijaznejše, Šebrelje pa so postale eno najpomembnejših arheoloških najdišč stare kamene dobe na svetu.

»Veste, koliko nazaj v zgodovino se bomo spustili?« vpraša vodnik Andraž Drešček, preden krenemo na pot čez rob. Daleč nazaj, vsaj 50.000, če ne 60.000 let, v čas, ko je na tem prostoru prebival neandertalec. Drešček takoj razjasni, da neandertalca ne bomo srečali. V Divjih babah in nasploh na območju Slovenije so za zdaj našli zgolj njegove sledi, okostja (še) ne. »Domnevajo, da tukaj ni nikoli stalno živel, saj se niso ohranili nobeni viri in nobene poslikave. Najstarejše poslikave v jamah imamo v Franciji, stare so približno 30.000 let, tukaj govorimo še o dodatnih 20.000 letih ali več,« pravi.

Neandertalčeva lovska koča

Po četrt ure spusta prispemo do jame. »V sodobnem času bi tej votlini, kjer je neandertalec očitno občasno domoval, rekli lovska koča,« razloži Drešček. V njej so našli kosti 60 različnih živali: kosti snežnega leoparda, volka, celo majhno kost mamuta, ki jo je v jamo morda kot amulet za srečo prinesel neandertalec, največ pa seveda ostankov jamskega medveda. Izkopali so jih za dve toni. Vodnik nam v roke poda njegov zob, ki je krepko večji kot povprečen palec.

Domačini so vedeli, da je v jami veliko kosti, vest o najdišču pa je v svet za časa prve svetovne vojne prvi odnesel italijanski vaški učitelj, ki so mu učenci zaupali skrivnost. Ali so jamo nemara raziskovali že Italijani, ni znano, so pa Šebrelje postale vroče arheološko najdišče, ko je zanje izvedel arheolog Mitja Brodar. Izkopavanja so se začela leta 1978 pod vodstvom arheologov dr. Ivana Turka in Janeza Dirjeca. »Material so nalagali na vozičke, ga spuščali po jeklenici k reki Idrijci in ga tam kot nekakšni sodobni zlatokopi izpirali,« razloži vodnik.

Leta 1995 se je arheologu Turku na situ prikazala tudi za ped velika piščal s prvotno štirimi luknjicami. Revolucionarno odkritje v svetovnem merilu je začetke umetnosti in kulture premaknilo od modernega človeka k neandertalcu, za 10.000 let globlje v zgodovino. Ne čudi, da je bila arheološka srenja na nogah in je v tekmi po arheoloških presežkih poskušala najdbo neke male Slovenije in še manjših Šebrelj postaviti pod vprašaj. »Ena od teorij, s katero so poskušali ovreči našo najdbo, je bila, da je te luknjice naredila žival z ugrizom,« razloži Drešček. Na Strojni fakulteti v Ljubljani so zato naredili jekleni čeljusti jamskega medveda in hijene ter z njimi poskušali luknjati kosti. Vsak poskus se je končal z zdrobljeno kostjo in potrdilo se je, da je luknjice piščali lahko naredil le človek s preprostimi kamnitimi in koščenimi orodji.

Piščal so našli ob ognjišču

»Znamenita piščal je bila narejena iz leve stegnenice mladiča jamskega medveda, neandertalec je torej že vedel, da se kosti mladiča lažje obdelujejo. Čeprav besedo neandertalec še vedno pogosto uporabljamo v slabšalni obliki, to nikakor ni bil neumen človek. Bil je zelo spreten lovec, pokopaval je svoje umrle, imel je zmožnost govora. V eni od jam v Kurdistanu v Iraku so našli okostje neandertalca invalida, ki brez pomoči skupnosti ne bi preživel. To pomeni, da je imel zelo razvit socialni čut skrbi za šibkejše, kar nam še danes pogosto umanjka. In znal je zakuriti ogenj. S kuhano hrano je manj časa porabil za dnevno prehranjevanje in več časa mu je ostalo za razvoj drugih stvari. Nenazadnje tudi kulture. Piščal je bila najdena poleg enega od ognjišč. Ni dokazano, verjetno pa je, da je igral na piščal zraven ognjišča, tam, kjer mu je bilo prijetno,« razloži Drešček.

V roke vzame leseno repliko piščali, original hranijo v Narodnem muzeju Slovenije. »Imel sem srečo, da sem bil priča koncertu, na katerem je Ljuben Dimkaroski, vsestranski umetnik in trobentač v simfoničnem orkestru ljubljanske Opere, igral na repliko te piščali. Iz nje je izvabil cel spekter glasbe – od ljudske do klasične in oponašanja čričkov. Dokazal je, da se na to da igrati,« jo podrži v rokah in povabi v jamo, kjer se preteklost sreča s sodobnostjo. Divje babe so pravzaprav prva digitalizirana jama v Sloveniji, saj obiskovalci v temini jame ob projekcijah na steno podoživijo čas neandertalca in nastanka doslej najstarejšega glasbila na svetu. Odkopanih je samo prvih pet metrov jame, na nove raziskave jih čaka vsaj še 30. V plasti, kjer so našli piščal, so še vedno vidne številne kosti jamskega medveda. Je nekje spodaj tudi neandertalec?

Divje babe so strašile otroke

Domačina Drago Polak in Peter Černilogar upata, da bi se mogoče to res nekoč zgodilo. Z Divjimi babami imata ničkoliko osebnih izkušenj. Pripovedujeta, da so bile predvsem za otroke vedno mikavne, najbrž tudi zato, ker so bile prepovedane. »Ta jama je vsaj za fante pomenila nek iniciacijski obred. Ko si imel 12, 13 let, si v to jamo enostavno moral iti. Tako je bilo od nekdaj. Odrasli pa so nas z Divjimi babami strašili ravno zaradi tega, ker je bila pot do jam nevarna. Danes je dostop urejen, v času najine mladosti je bil to navpičen prepad,« Černilogar z roko nakaže strmino.

Tudi Polak pove, da mami kot otrok nikoli ni smel povedati, da se je potikal po Divjih babah, če je hotel v hiši ohraniti mir. »Mama me je strašila s tem, da so v jami nekomu odrezali glavo. V zgornji jami se po tleh razrašča kot kri rdeč lišaj in očitno so tako kot mi tudi naši starši nekoč skrivaj zahajali dol,« pripoveduje Polak, ki je skupaj s sovrstniki v jami kot otrok našel zobe jamskega medveda. V času raziskav sta bila s Černilogarjem srednješolca in bolj malo doma, a ko sta se vračala, so ju doma čakale sveže novice. »Domačini so z zanimanjem spremljali izkopavanja, arheologi so tukaj pri domačinih nekaj časa tudi živeli. Nerazumljivo pa jim je bilo, kako lahko ob vsej tehnologiji gre tako počasi,« se posmeje Černilogar. Raziskave so trajale kar 19 let.

Svetišče sončnemu božanstvu

Oba sta generacija, ki je še doživela večerna pripovedovanja zgodb. Imela sta kaj slišati. »Šebrelje so nekaj posebnega!« vzklikne Polak. Paleta zgodovine od neandertalca do zadnjih vojn. Najstarejša hiša, o kateri imajo podatke, je bila zgrajena leta 1181. »V času, ko so po svetu še gradili lesene cerkve, je v Šebreljah stala kamnita hiša,« je navdušen nad preteklostjo. Njegov sin je pred leti na planoti našel dva srpa iz petega oziroma šestega stoletja, na robu planote, kjer stoji cerkev svetega Ivana, pa naj bi bila že pred letom 1000 posvečena zemlja. Ta kraj še danes velja za najmočnejšo slovensko energijsko točko. »Tu je bilo najprej svetišče, postavljeno sončnemu božanstvu. Zato med pokristjanjevanjem cerkve zagotovo niso naključno posvetili Janezu Krstniku, ki goduje 21. junija, na dan poletnega solsticija. Na oltarju še danes piše sveti Janez Kresnik in ne Krstnik,« razloži Černilogar, Polak pa ga dopolni, da naj bi v to sveto zemljo prinašali pokopavat ljudi celo z bohinjske strani. »Če si bil pokopan v sveti zemlji, si šel po takratnem verovanju naravnost v nebesa. Zapisano je, da je pri svetem Ivanu pokopanih več tisoč duš,« razloži in pove, da se ljudje še danes tam dobro počutijo in ustavljajo dlje, kot so nameravali. »Po maši se tukaj nikoli nobenemu nikamor ne mudi,« se posmeje.

Na robu planote so še danes vidni jarki in kaverna iz prve svetovne vojne, pravi udarec pa je vasi zadala druga svetovna vojna. »Vas so skoraj do zadnje domačije požgali Nemci, cele so ostale zgolj štiri hiše,« o največji nesreči Šebrelj spregovori Černilogar. Po vojni so se domačini hitro postavili na noge, energijo pa je vasi začela srkati in črpati industrializacija. »Šebreljanci so se odseljevali v Novo Gorico, Idrijo, Spodnjo Idrijo, tudi Ljubljano,« našteva sogovornik. Danes se je k sreči val odseljevanj ustavil, v vasi živi približno 320 ljudi, še vedno imajo samopostrežno trgovino in svojo podružnično šolo. »Ohranja nas to, da smo lokalpatrioti,« se posmeje Polak.

Šebreljski želodec

Šebrelje so poznane tudi po specialiteti, salami ovalne oblike, šebreljskem želodcu. »Dve tretjini planote je obdane s prepadi in zahodnik, ki piha čez, ustvarja idealno klimo za suhomesnate izdelke. Šebreljski želodec so poskusili delati že marsikje v okolici, a ga v naravni klimi nobenemu ne uspe narediti tako dobrega kot tukaj. Proces zorenja je zahteven, štejejo tudi znanje in izkušnje,« pripoveduje Polak, ki se na planoti ukvarja z mesarstvom. »Vsak prašič ima en želodec in en mehur, včasih so vse porabili,« razloži, zakaj so v Šebreljah začeli izdelovati ovalno salamo. Ustni viri pravijo, da izdelovanje te dobrote sega več kot 200 let nazaj, ko so z njo zalagali gurmane na Goriškem in Tržaškem. »Včasih je bil to glavni vir prihodka, kupovali so ga gostinci daleč naokrog. Njegova posebnost je v sestavi lepo očiščenega svinjskega mesa, majhnega deleža trde slanine, soli, popra, česna, jaz mu dodam tudi sladkor, svoje pa dodata primerna vlaga za sušenje in higiena,« predstavi postopek. V zorilnici so se na lesenem stojalu sušili letošnji želodci, na leto jih naredi nekaj sto kilogramov, znanje izdelave te kulinarične specialitete pa ohranjajo tudi na številnih drugih domačijah v Šebreljah, ki so, to lahko zapišemo brez težav, ena najlepših slovenskih vasi. N