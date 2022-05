»V bližini krajev Pidbirzi, Lvov, Volovec, Timkovec in Pjatičatka je bilo uničenih šest železniških postaj, prek katerih so potekali prevozi orožja in streliva iz ZDA in evropskih držav za ukrajinske enote v Donbasu,« je danes po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Ukrajinska stran je raketne napade na več železniških postaj potrdila že ponoči. Po besedah ukrajinskega železniškega uradnika so napadi povzročili hudo škodo na infrastrukturi. O napadih so poročali tudi iz Vinice, Dnipropetrovska, Odese in Harkova.

Tudi Konašenkov je poročal o silovitih napadih ruskih enot vzdolž celotne fronte. Ruske enote so obstreljevale približno 500 ciljev. Ubitih naj bi bilo več kot 300 ukrajinskih vojakov, ruski izstrelki pa so po njegovih besedah med drugim uničili več ukrajinskih sistemov zračne obrambe.

Po podatkih generalštaba ukrajinskih oboroženih sil so medtem ukrajinske sile v zadnjih 24 urah v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk odbile dvanajst ruskih napadov. V izjavi na svoji strani na Facebooku so zapisali, da so ruske enote izvedle več napadov na območju mesta Popasna.

Vsaj trije ruski izstrelki so pozno v torek zadeli tudi električne postaje v okolici zahodnega mesta Lvov blizu poljske meje. Del mesta je brez elektrike in vode. To so bili prvi ruski zračni napadi na zahodu Ukrajine po več kot tednu dni, navaja britanski BBC.

Rusija krepi svoja vojaška prizadevanja, predvsem na vzhodu Ukrajine. Ukrajinski generalštab dodaja, da Rusija še naprej izvaja zračne napade na območju jeklarne Azovstal v obleganem mestu Mariupolj, ruske oblasti pa ukrajinske trditve zanikajo.

»Vrhovni poveljnik je izdal ukaz o preklicu napada,« je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, pri čemer je opozoril na ukaz predsednika Vladimirja Putina iz prejšnjega meseca, naj se napadi na to območje ne izvajajo.

Med ključnimi tarčami pa je ukrajinsko železniško omrežje, ki je bistvenega pomena za dobavo orožja zahodnih zaveznikov. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes sporočil, da bo Rusija napadla in uničila tudi vozila zveze Nato, če bodo prevažala orožje znotraj meja Ukrajine.