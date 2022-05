Kitajska se trenutno bori z novim izbruhom okužb koronavirusa, pri čemer je nacionalna zdravstvena komisija danes v Pekingu zabeležila 51 okužb, od katerih je bilo pet asimptomatskih. Medtem so oblasti v Šanghaju poročale o skoraj 5000 novih okužbah.

Kljub majhnemu številu primerov so že zaprli nekatera pekinška stanovanjska naselja, kjer so poročali o okužbah, številni turistični kraji so ta teden zaradi napornih prvomajskih praznikov poostrili omejitve, obiskovalci pa sedaj za obisk javnih ustanov in trgovin potrebujejo dokazilo o nedavnem negativnem PCR-testu.

Prebivalci Pekinga so že začeli kopičiti zaloge osnovnih potrebščin, saj jih skrbi, da bi jim lahko oblasti nenadoma ukazale, naj ostanejo doma. Tudi oblasti v Šanghaju poročajo o težavah pri zagotavljanju sveže zelenjave in drugih osnovnih potrebščin ljudem, ki so zaprti, bolniki pa so poročali o težavah pri dostopu do zdravstvene oskrbe, ki ni povezana s koronavirusom. Medtem pa je mestni upravljavec podzemne železnice v Pekingu danes napovedal zaprtje približno 40 postaj ali 12 odstotkov železniškega omrežja, od katerih je večina v zaprtih območjih. »Vhodi in izhodi postaj bodo zaprti, prestopanje znotraj postaj pa bo še vedno mogoče, « je bilo zapisano v obvestilu.

V gosto naseljenem pekinškem okrožju Chaoyang se je v torek začel nov krog množičnega testiranja, hkrati pa so tudi v mestu Zhengzhou oblasti okrepile nadzor, pri čemer je bilo prebivalcem v središču mesta ukazano, naj ostanejo v svojih stanovanjskih naseljih ali doma.

Z množičnim testiranjem, karanteno in policijsko uro tako kitajska vlada še vedno izvaja strogo strategijo ničelne tolerance do covida-19, ki pa je zaradi posebej nalezljive virusne različice omikron sedaj na hudi preizkušnji.