Kot še pišejo Slovenske novice, so Gjerkešu prvo pomoč nudili reševalci Zdravstvenega doma Ivančna Gorica in reševalci reševalne postaje UKC Ljubljana. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Dobil naj bi hude opekline. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da se je požar, ki se je razvil po eksploziji, razširil tudi na zunanji del hiše. Vzrok še ni znan, sumijo pa, da je prišlo do vnetja neznane hlapljive snovi, navaja časnik.

Gjerkeš je bil minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj med letoma 2009 in 2011, leta 2010 je bil krajši čas tudi minister za kmetijstvo.