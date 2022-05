Hiša postane »pametna« takrat, ko te naprave med seboj komunicirajo in usklajujejo delovanje. Povezane so v hišno omrežje in zunanji splet, dopuščajo tudi zunanji nadzor. Tudi obsežne informacijske rešitve niso več taka redkost, nekaj avtomatizacije pa najdemo v večini novozgrajenih objektov. Domov prinašamo tudi vse več naprav, ki jih nekritično povezujemo s svetovnim spletom brez dvoma o njihovi varnosti. Predstavljamo vam nekaj pravil varne uporabe pametnih rešitev.

Naprave zberejo kup podatkov

Veliko sodobnih hišnih naprav se povezuje s spletom, mrežno povezovanje je tudi vse bolj priljubljena marketinška fraza. Hladilniki, termostati, kavni avtomati, sesalniki, kosilnice in vtičnice, ki se povezujejo na internet, tja pošiljajo informacije o načinu uporabe, aktivnostih, razlikah med uporabniki in podobnem. Zbrane podatke obdelujejo že same naprave, ki lahko delovanje prilagodijo glede na zbrane informacije. Še večjo vrednost imajo podatki za analizo uporabe na strani proizvajalca, ki zbrane podatke uporablja kot izhodišče za razvoj novih modelov, varnostne popravke in oglaševalske strategije. Če te podatke prestrežejo nepooblaščene osebe, lahko pridobijo vpogled v naše bivalne navade in uporabo nepremičnine. Naprave, ki jih vnašamo v domače okolje, morda niso tako nedolžne, zato je priporočljiva vsaj osnovna spletna pismenost, s katero se uporabniki vseh starosti zaščitimo izpostavljanjem nevarnosti.

Iz hiše na splet in nazaj

Večina sledi, ki jih puščamo pri uporabi svetovnega spleta in pametnih naprav, je kodiranih in anonimnih. Odgovorna uporaba tehnologije ni zahtevna, hkrati pa se brez razmisleka hitro izpostavimo varnostnemu tveganju. Če ne poskrbimo za varnost podatkov, se anonimne informacije povežejo s konkretno nepremičnino, ki ima v spletnih podatkovnih bazah tudi informacije o delovanju luči, ogrevanju, GPS-lokaciji – odvisno od razširjenosti tehnologije v našem domu. Možnosti, da za vami v Sloveniji vohuni azijski proizvajalec opreme, so majhne, večja je verjetnost, da se na spletu izpostavljamo sami. Lahko se zgodi, da so uporabniška imena in gesla na različnih spletnih straneh del kraje podatkov, morda je bila ukradena podatkovna baza proizvajalca katere od pametnih rešitev. Prek sumljivih sporočil in elektronske pošte se izpostavljamo namestitvi škodljivih programov, spletni kriminalci lahko zaznajo uporabo stare programske opreme. Najpogostejši spletni napad vključuje blokiranje dostopa do podatkov. Spletni kriminalci od nas zahtevajo plačilo za vrnitev dostopa, če pa so njihove ambicije večje, se lahko polastijo tudi nadzora nad katero od pametnih naprav. Pogosto so napadene spletne varnostne kamere in digitalne otroške varuške.

Kako najti varne rešitve

Za varnost pametnih rešitev je v veliki meri odgovoren proizvajalec, v manjši pa uporabnik. Pametne rešitve se v tem razlikujejo od uporabe svetovnega spleta, kjer so prav naše navade in način uporabe tisto, kar nas izpostavlja tveganju. Avtomatizirane pametne naprave namreč zahtevajo malo uporabniških posegov. Onkraj nastavitve varnega gesla in rednega nameščanja popravkov je varnost bolj ali manj odvisna od varnostnih standardov uporabljene naprave. Kakovostna naprava zagotavlja redno posodabljanje programske opreme. Z nameščanjem popravkov se zavarujemo pred varnostnimi tveganji, ki jih v operacijskem sistemu naprave sčasoma odkrijejo spletni kriminalci. Posodobljena varnostna oprema je pred njimi nekaj časa v prednosti, kasneje pa se razvijejo tehnike za premagovanje te zaščite, zato so potrebni redni popravki. Več mesecev ali let stara programska oprema brez posodobitev je primer nepotrebnega izpostavljanja nevarnosti za spletno prevaro. S programsko opremo je neposredno povezana tudi (varna) življenjska doba pametne naprave. Proizvajalci spreminjajo svojo ponudbo in v nekaj letih večinoma opustijo varnostne popravke za določen izdelek. Temu smo toliko bolj izpostavljeni pri izbiri neznanih proizvajalcev informacijske tehnologije, kjer je lahko varnost že ob nakupu šibka. Uveljavljeni ponudniki naj bi redkeje krčili stroške na račun varnosti ali to ogrožali s hitenjem pri pošiljanju novega izdelka na trg. Za varnejše veljajo tudi izdelki, ki jih je mogoče kupiti pri preverjenih trgovcih na domačem tržišču. Absolutne zagotovitve varnosti ni, a za izpolnjevanje zakonskih standardov glede varnosti morajo imeti ti izdelki ustrezna zagotovila.