Zmagal je ob svojem prvencu v F1 na neprvenstveni veliki nagradi Syracuse leta 1955, na katero se je prijavil v zadnjem trenutku, potem ko si je vzel premor med študijem zobozdravstva.

»Bil je del posebne skupine voznikov, ki so bili pionirji tega športa in so premikali meje ob velikem tveganju,« je ob njegovi smrti dejal šef formule 1 Stefano Domenicali in dodal: »Pogrešali ga bomo, naše misli so trenutno z njegovo družino.« Brooks je vknjižil svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu na veliki nagradi Velike Britanije v Aintreeju leta 1957, kjer je ob boku Stirlinga Mossa dirkal za ekipo Vanwall.

Velja za enega najboljših britanskih dirkačev, ki nikoli niso osvojili naslova prvaka v F1. Leta 1959 je bil blizu naslova za Ferrari, vendar se je vanj v uvodnem krogu zadnje dirke v Sebringu v ZDA zaletel moštveni kolega Wolfgang von Trips. V boksih je izgubil dve minuti, ko so preverjali škodo na njegovem avtomobilu, in na koncu prečkal ciljno črto na tretjem mestu ter za sedem točk izgubil naslov prvaka proti Avstralcu Jacku Brabhamu.

V svoji karieri je na le 38 dirkah kar 10-krat stal na stopničkah, osvojil pa je tudi veliko nagrado Belgije, Italije, Francije in Nemčije. V njegovi eri so bili boljši le Argentinec Juan Manuel Fangio, Italijan Alberto Ascari in njegov rojak Moss. »Brooks je bil izjemen dirkač, največji - če mi oprosti, da to rečem - 'neznan' dirkač, kar jih je kdaj bilo,« je pred smrtjo o svojem rojaku in prijatelju v dirkaških vrstah dejal bolj slaven Moss, ki je umrl pred dvema letoma pri 90 letih.

»Bil je veliko boljši od večine dirkačev, ki so osvojili svetovno prvenstvo v F1,« je dodal.