Trenerja angleškega moštva Juergena Kloppa je pred tekmo razburilo vprašanje novinarja, če si je Liverpool s prepričljivo predstavo že na prvi tekmi zagotovil napredovanje v polfinale. »Če bi bil deset let mlajši, bi bil zelo jezen ob takšnem vprašanju. Logično je, da ni še nič odločenega. Smo šele na polovici poti. Moramo stopiti na igrišča in zmagati. Vem, da nas bo Villarreal napadel z vsem, kar premore. Emery bo skušal spremeniti nekatere stvari in bo zelo zanimivo,« je odgovoril Klopp, ki je poslal na igrišče najmočnejšo zasedbo. Njegova previdnost je bila povsem upravičena, saj je v prvem polčasu Villarreal šokiral brezidejni Liverpool.

Villarreal je tekmo v dežju na stadionu Ceramica začel sanjsko, saj je povedel že v iz prve akcije v tretji minuti. Estupinan, ki je na prvi tekmi dosegel avtogol, je poslal predložek z leve strani in v kazenskem prostoru našel Capoueja, ki je žogo nespretno zadel, a jo vendarle poslal proti sredini, kjer si je Senegalec Dia ob Van Dijku izboril prostor in jo pospravil v mrežo. Trener Unai Emery je tako uresničil načrt o hitrem golu, s katerim je prepolovil zaostanek iz Liverpoola. Gostje so bili v šoku in ves prvi polčas niso sestavili nevarnega napada, saj sploh niso streljali v okvir gola. Enostavno niso imeli rešitve za agresivno in organizirano igro Villarreala, ki je imel popolno kontrolo tekme in žogo v svoji posesti. V 39. minuti so gostitelji zahtevali enajstmetrovko po trku vratarja Alissona in Lo Celsa, vendar je nizozemski sodnik Makkelie pokazal, da ni govora o prekršku. Le dve minuti kasneje je bilo 2:0 za »Rumeno podmornico«, ki je igrala na krilih izjemne pomoči gledalcev in izničila zaostanek. Asistent je bil ponovno Capoue, ki je žogo ujel na liniji avta, nato pa pogledal razpored soigralcev in z levico sijajno podal. Francoz Coquelin se je zrinil pred nedoločnega in vkopanega Alexandera-Arnolda in po nebeškem skoku z glavo zabil za povečanje na 2:0 ter svoj prvi gol v 39. nastopu v ligi prvakov. Villarreal je v pokazal izjemno učinkovitost. Iz zadnjih osmih udarcev v okvir gola v ligi prvakov je dosegel osem zadetkov.

V drugem polčasu se je razmerje moči povsem spremenilo. Liverpool je prevzel popolno kontrolo tekme, Villarreal prisilil v branjene in le vprašanje časa je bilo, kdaj bo dosegel zadetek. V 57. minuti je Alexander-Arnold stresel prečko, minuti kasneje je Luis Diaz slabo reagiral na predložek, nato pa so gostje začeli padati zadetki. V 62. minuti je Villrreal naredil napako v obrambi, Fabinho je opazil neodločnost vratarja Rullija in mu žogo poslal med nogama. Le pet minut je zadetek za izenačenje gol dosegel rezervist Luis Diaz. Salah je poslal predložek, Kolumbijec se je izognil nedovoljenemu položaju in z glavo žogo poslal ponovno med nogama vratarja Villarreala. Vse upe Villarreala vsaj na remi je v 74. minuti s tretjim golom za goste pokopal Mane. Vse je opravil sam s prodorom s polovice igrišča, zaobšel vratarja Rullija, ki je slabo ocenil let žoge, in jo poslal v prazno mrežo. To je bil 139. gol Liverpoola na 57 tekmah v letošnji sezoni, kar je nov klubski rekord.