»Presenetimo lahko samo sami sebe. Hokej je igra, kjer ni popuščanja in ni bližnjic. Moramo biti odgovorni, učinkoviti in dosegati zadetke. To je najenostavnejša pot,« se pred začetkom svetovnega prvenstva v Ljubljani vloge favoritov ni otepal Matjaž Kopitar, selektor slovenske izbrane vrste. V uvodni tekmi svetovnega prvenstva so se njegovi varovanci njegovih besed držali, vendar le do 56. minute, nato pa so dober vtis pokvarili z dvema nepotrebno prejetima goloma.

Litva, ki se je na svetovno prvenstvo v Ljubljani uvrstila skozi mala vrata, potem ko je Mednarodna hokejska zveza IIHF zaradi vojne v Ukrajini iz elitne divizije izključila Rusijo in Belorusijo, je bila vseh 60 minut v podrejenem položaju. Slovenija je proti litovskim vratom sprožila 48 neposrednih strelov, Litva proti slovenskim le 20. Sicer je bila to šele peta medsebojna uradna tekma, tudi to so dobili risi, že tretjič na domačih tleh. Prvič so Litovce premagali pred 15 leti prav tako v Tivoliju, ko je bilo 4:2, predlani na olimpijskem predkvalifikacijskem turnirju na Jesenicah pa je bilo kar 12:2. V uvodni tretjini so po začetnem otipavanju, ko Slovenija enkrat ni izkoristila igralca več na ledu, Litva pa dvakrat, se je mreža zatresla v 14. minuti, ko je lepo akcijo prvega slovenskega napada zaključil Miha Verlič. Soigralci iz nemške ekipe Fischtown Pinguins iz Bremerhavna so bili še nekajkrat nevarni pred vrati Mantasa Armalisa, prav tako tudi preostali slovenski hokejisti. Druga tretjina se je začela po slovenskih željah. Branilec Matic Podlipnik je lepo pripravil strel Anžetu Kuraltu, ki je že po 67 sekundah igre z močnim strelom zatresel litovska vrata. Premoč risov se je nadaljevala, v drugem poskusu pa je po tridesetih minutah igre svoj prvi zadetek na turnirju dosegel Blaž Tomaževič. Litovci so le redko prišli pred slovenska vrata, na drugi strani je imel Armalis veliko več dela, vendar se izid do odhoda na zadnji premor ni več spremenil. Zato pa je do spremembe prišlo v 53. minuti, ko je svoj prvi zadetek na svetovnih prvenstvih dosegel Luka Maver. »Vedno bi lahko bilo boljše, pomembno je, da smo zmagali, in že zdaj mislimo na tekmo z Romunijo. Težko je reči, kaj se je zgodilo ob koncu tekme, morda pomanjkanje zbranosti, toda najpomembnejše so vse tri točke,« je tekmo komentiral Luka Maver, ki je bil izbran za najboljšega igralca slovenske reprezentance. Visoko vodstvo je v končnici tekme uspavalo slovensko obrambo, kar so Litovci izkoristili. Najprej je ob igri z igralcem več Matijo Pintariča, ki je včeraj v vratih dobil prednost, premagal pred Gašperjem Grošljem Alvaras Bendzius, devet sekund pred zadnjo sodniško sireno pa je končni izid postavil Emilijus Krakauskas.

»Danes ni več ekip, ki bi jih zlahka premagovali. Vsi znajo drsati, vsi se borijo in to je Litva pokazala. Vso tekmo smo narekovali tempo, bili boljši nasprotnik, vendar je bil njihov vratar odličen. Dejstvo je, da to ni bila naša najboljša predstava, prostora za napredek je še veliko in prepričan sem, da bomo iz tekme v tekmo prikazali boljšo igro. Škoda za prejeta gola, vendar na svetovnem prvenstvu štejejo le zmage,« je po tekmi dejal še en debitant na svetovnih prvenstvih in strelec tretjega slovenskega zadetka Blaž Tomaževič.

Kot kaže, bo glavni konkurent Sloveniji za napredovanje Madžarska, ki je v prvi tekmi turnirja s 5:1 (2:0, 3:0, 2:1) premagala Južno Korejo. Tekma je bila odločena že po 30 minutah igre, ko so Madžari z golom Csanada Erdelyja povedli s 5:0. Današnji tekmec Slovenije bo ob 19. uri Romunija, ki je prvi dan prvenstva počivala. Na uradnih tekmah sta se reprezentanci pomerili štirikrat, po dvakrat v skupini C in v skupini B, vse štiri pa so dobili risi. Dvakrat od tega so igrali tudi v Sloveniji, leta 1996 je bilo na Bledu v skupini C 4:1, 11 let pozneje v Ljubljani, takrat že v skupini B, pa 10:1.

Iskrice iz dvorane Tivoli Najstarejši Jemeljanenko, najmlajši Norieka Čeprav je Mitja Robar, neuničljivi branilec slovenske reprezentance, 4. januarja dopolnil 39 let, ni najstarejši udeleženec svetovnega prvenstva v Ljubljani. Skoraj dve leti je od njega starejši Ukrajinec Jevhen Jemeljanenko, ki zadnja tri leta igra za romunsko izbrano vrsto. Rojen je 11. aprila 1981. Najmlajši hokejist v dvorani Tivoli je litovski napadalec Eimantas Norieka, ki bo 25. maja dopolnil 20 let. Robar z največ nastopi v slovenski reprezentanci Če Robar že ni najstarejši udeleženec svetovnega prvenstva, pa je hokejist, ki se lahko pohvali z največ nastopi v slovenski izbrani vrsti. V svoji dolgoletni in bogati karieri je včeraj proti Litvi že 176. oblekel dres slovenske reprezentance, zanjo pa je dosegel tudi deset golov. Igral je tako na olimpijskih igrah v Sočiju kot v Pjongčangu, tekme v Tivoliju pa bodo, kot sam pravi, resnično njegove zadnje v karieri. »V tem trenutku res ne razmišljam o podaljšanju kariere, ker tega že letos nisem načrtoval,« zatrjuje Robar, ki se je na ledeno ploskev vrnil konec lanskega leta na prigovarjanje Mitje Šivica, trenerja Olimpije. Hram slavnih slovenskega hokeja s 25 novimi člani Slovenska akademija slavnih in zaslužnih slovenskega hokeja, ki od leta 2007 deluje kot samostojna institucija s podporo HZS, je v sestavi Rudi Hiti (novi predsednik), Janko Popovič (bivši predsednik), Srdan Kuret (član) in Andrej Stare (član) izbrala 25 novih članov. Uradno jih bodo v hram slavnih slovenskega hokeja sprejeli na današnji slovesnosti ob 17. uri v Boljkovi sobi v Hali Tivoli, nato pa si bodo vsi ogledali tekmo med Slovenijo in Romunijo. Novi člani in članice hrama slavnih slovenskega hokeja so: Jasmina Rošar, Mojca Duh, Tea Lahajnar, Metka Manfreda, Ina Prezelj, Vesna Ažman, Marcel Rodman, Gaber Glavič, Jurij Goličič, Ivo Jan ml., Andrej Hočevar, Robert Kristan, Gregor Polončič, Tomaž Razingar, Ildar Rahmatulin, Miha Rebolj, Peter Rožič, Mitja Šivic, Dejan Varl, Matjaž Kopitar in Ludvik Žitnik (posthumno) ter zaradi izjemnih zaslug za razvoj hokeja na ledu v Sloveniji še Neil Sheehy, Vladimir Krikunov, Kari Savolainen in Josef Benjač (posthumno). x