Česa takšnega kronisti ameriškega vrhovnega sodišča ne pomnijo: v javnost je pricurljal osnutek mnenja vrhovnih sodnikov v primeru, o katerem bodo odločitev sporočili šele čez kakšna dva meseca. Še huje za vrhovno sodišče pa je, da gre za eno njegovih najbolj občutljivih odločitev v zadnjih desetletjih – o pravici do splava. In sodeč po poročanju portala Politico, ki je objavil omenjeni osnutek, se večina na vrhovnem sodišču nagiba k razveljavitvi znamenite odločbe Roe proti Wadu, v kateri je to isto vrhovno sodišče v drugačni sestavi pred skoraj petdesetimi leti v ustavi prepoznalo pravico do splava in to potem potrdilo v še eni odločbi leta 1992.

Splav ne bo prepovedan

»Roe je bil od začetka razvpito napačen ... Ustava nikjer ne omenja splava in nobena takšna pravica ni nikjer v ustavi implicitno zaščitena ... Čas je, da vprašanje splava vrnemo v roke izvoljenim predstavnikom ljudstva,« piše v 98 strani dolgem osnutku mnenja večine, ki ga je napisal vrhovni sodnik Samuel Alito, po poročanju Polica pa se mu pridružujejo še štirje bolj konservativni vrhovni sodniki (tri od teh je imenoval predsednik Trump). V objavljenem dokumentu je jasno zapisano, da razveljavljajo odločbo Roe proti Wadu, rekoč da morajo biti zagotovljene pravice, ki niso izrecno zapisane v ustavi, vsaj »globoko zakoreninjene v narodovi tradiciji in zgodovini«, kar pa da za pravico do splava ne velja.

Trije bolj liberalni sodniki imajo drugačno mnenje, navaja Politico. Kam se nagiba predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, pa naj še ne bi bilo jasno.

Objavljeni osnutek je prvi in je bil napisan februarja. Poznavalci ameriškega vrhovnega sodišča sicer poudarjajo, da se takšno besedilo potem spreminja ob usklajevanju med sodniki, ob tem pa se lahko spremenijo tudi sama stališča sodnikov, zato to ni končna sodba. Če pa bo takšna vseeno ostala, ne bi bila povsem nepričakovana, saj se je v zadnjem času sestava vrhovnega sodišča nagnila na bolj konservativno stran oziroma na stran »originalistov« – torej tistih, ki ustavo berejo bolj dobesedno in je ne razumejo kot živ dokument, ki ga gre razlagati v koraku z duhom časa, kot je to storila odločba iz leta 1973, ko je večina vrhovnih sodnikov prepoznala pravico do splava v pravici do zasebnosti, četudi niti ta v ustavi ni izrecno zapisana.

Vse to ne pomeni, da bi bil splav v ZDA poslej prepovedan, ampak bi o tem odločala vsaka zvezna država posebej. Kakšnih trinajst jih ima že pripravljene zakone o prepovedi splava, ki bi začeli veljati takoj, ko bi vrhovno sodišče razveljavilo odločbo Roe proti Wadu. Po ocenah bi splav prepovedali v približno polovici od petdesetih zveznih držav, seveda predvsem tam, kjer imajo večino v kongresu republikanci, obratno pa bi ravnali tam, kje imajo večino demokrati. V nekaterih državah razmišljajo tudi o zakonodaji, ki bi ženskam prepovedala opraviti splav v drugi zvezni državi, kjer je dovoljen.

Vrhovno sodišče izgublja ugled

Vprašanje pravice do splava se je tako nenadoma čez noč izstrelilo v središče ameriške politične razprave pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Predsednik Joe Biden je dejal, da si bo prizadeval za sprejetje zakonodaje, ki bi uzakonila pravico do splava na zvezni ravni, da pa je zato v rokah volilcev, da novembra izvolijo poslance in senatorje, ki so tej pravici naklonjeni. Če bo vrhovno sodišče res razveljavilo odločbo Roe proti Wadu, bi to demokratom lahko pomagalo pri mobilizaciji volilcev novembra, ko se jim sicer obeta znaten poraz. Pred poslopjem vrhovnega sodišča so se takoj po objavi članka v Politicu zbrali zagovorniki pravice do splava in njeni nasprotniki.

Vodja republikancev v senatu Mitch McConnell vsebine osnutka ni komentiral, je pa dejal, da ga je v javnost spravila »radikalna levica«, ki da tako »zastrašuje zvezne sodnike«. Ocen o tem, kdo je spravil osnutek do Politica, je več, od tega, da gre za nekoga na sodišču, ki takšni odločitvi nasprotuje, do tega, da gre za nekoga, ki skuša na ta način preprečiti, da bi si kak konservativni sodnik premislil. Predsednik sodišča Roberts je odredil preiskavo. Je pa vrhovno sodišče s tem primerom ob še nekaj ugleda, ki ga je v zadnjem času začelo izgubljati zaradi vtisa, da postaja preveč ideološko razklano, zaradi zaslišanj kandidatov za vrhovne sodnike v senatu, ki so potekala na zelo nizki ravni, ter zaradi zgodb, kakršna je tista o soprogi vrhovnega sodnika Clarencea Thomasa, ki je pozivala Trumpovega šefa kabineta k razveljavitvi rezultatov predsedniških volitev leta 2020.