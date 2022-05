Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije na prvi tekmi serije za uvrstitev v polfinale lige ABA brez večjih težav ugnali Igokeo, jih danes čaka morda že odločilna tekma za napredovanje. Ljubljančani želijo priložnost izkoristiti, saj bodo imeli tako več časa za pripravo na Crveno zvezdo, pa čeprav bodo vmes igrali še končnico državnega prvenstva. V Laktaše tako potujejo optimistično naravnani, dodatno iskrico pa je povzročila vrnitev kapetana Jake Blažiča, ki je ozdravel po virozi, ki ga je mučila prejšnji teden.

Po izredno slabem strelskem večeru proti Bursasporju, ki je odnesel sanje o polfinalu evropskega pokala, je Olimpija v soboto v Tivoliju znova kazala znano podobo z večine tekem po novem letu. Napadalno so bili Ljubljančani neustavljivi, na krilih trojk pa so grenili življenje nasprotniku. Trener Jurica Golemac je sicer izpostavil slabo obrambo v prvem polčasu, ki so jo v drugem nato popravili. »Na drugi tekmi moramo biti pravi v obrambi od začetka. To bo zelo pomembno. Napadalno ekipi težko kaj očitam, saj smo bili v soboto dobro razpoloženi, na vsaki poziciji pa smo imeli vsaj enega razigranega nasprotnika. Enostavno moramo biti bolj agresivni v obrambi in Igokeo prisiliti, da čim hitreje pride v bonus osebnih napak. Ob tem se z dobro obrambo in skokom tudi razletimo, s protinapadi pa nasprotnika spravljamo v težave,« je recept za zmago na današnji tekmi razkril Jurica Golemac.

Eden glavnih posameznikov pri Olimpiji na prvi tekmi je bil Američan Jacob Pullen. Pri 32 letih premore ogromno izkušenj, zato dobro ve, kako se pripraviti na tako pomembne obračune. »Za tokratno tekmo bomo imeli več časa za pripravo, zato pričakujem, da bomo igrali tudi z več energije. Ob tem bomo znova lahko računali tudi na Blažiča, kar pomeni, da bomo imeli v napadu orožje več. Predvsem moramo paziti na njihov skok. So dobra skakalna ekipa in če jih omejimo v tem statističnem elementu, bomo že veliko naredili,« razmišlja Jacob Pullen. Še nekoliko dlje pa misli uhajajo Zoranu Dragiću. »Z vsemi močmi moramo kreniti po polfinale. Smo dobro pripravljeni, zato ne vidim razloga, da ne bi Igokee izločili že po dveh tekmah. Tako bomo imeli tudi več časa za pripravo na Crveno zvezdo, kar bo pomembno.«

Liga ABA, druga serija za uvrstitev v polfinale, druga tekma, danes ob 21. uri: FMP – Budućnost (Budućnost vodi z 1:0 v zmagah).