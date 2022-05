Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so za N1 potrdili, da bodo prihodnje šolsko leto zimske šolske počitnice potekale prej kot običajno. Za zdaj še ni uradno, šolarji iz katerega dela Slovenije bodo na počitnice odšli prvi. V kratkem bodo objavljena navodila za šole, kjer bo uradno oznanjeno tudi to, še poroča spletni portal.

Udeleženci nordijskega svetovnega prvenstva bodo namreč predvidoma zasedli veliko večino turističnih kapacitet na Gorenjskem. Ponudniki turističnih kapacitet bodo zdaj lahko namestitve ponudili udeležencem prvenstva in šolarjem ter njihovim staršem, ki po namestitvam posegali v času šolskih počitnic. S to prošnjo so se župani v regiji na državo obrnili že januarja.

»Res bi bilo škoda, da potenciala, ki ga nosijo tako počitnice kot prvenstvo, ne bi izkoristili. Dejansko so za čas prvenstva kapacitete v Kranjski Gori že razprodane in počitnikovanje v tem času ne bi bilo mogoče,« je na koordinaciji na Bledu, ki je potekala marca, pojasnil generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Tomaž Šušteršič.