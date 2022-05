Golob: Pri zadnjih podražitvah pogonskih goriv sumi kartelnega dogovarjanja

Vlada z odločitvijo, da ne bo več regulirala cen pogonskih goriv, nagaja in se maščuje za poraz na volitvah, je podražitve bencina in dizla komentiral predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je v primeru, da trg ne deluje, čas za pametno regulacijo. Opozoril je tudi na sum kartelnega dogovarjanja med trgovci, saj so cene zelo usklajene.