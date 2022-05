Globalizem kot najhujša grožnja

Po volitvah so si oddahnili tako Slovenci kot Francozi. In tu in tam je zmagal centrizem. V Franciji po presenetljivem prvem krogu, v katerem je politični center implodiral. Težišče se je premaknilo na levo in desno, kjer sta Le Penova in Mélenchon dobila vsak približno četrtino glasov. Toliko jih je prejel tudi Macron v sredini, toda tradicionalne centristične stranke so dobesedno poniknile. To praznino je v drugem krogu pomagala zapolniti levica, ki je volila za Macrona, čeprav je bil lepenovski program vsebinsko bliže njenemu kot macronovski. Tako programsko kot glede na politiko v prvem predsedniškem mandatu je Macron bolj »skrajna desnica« kot Le Penova, toda to diskvalifikacijsko oznako so mediji vztrajno lepili nanjo.