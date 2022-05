Očitno pa se je tudi vsemogočni tviteraš utrudil in je potreboval vsaj dan počitka. Že na praznik dela se je števec ustavil pri skromni uri in petnajst ter 28 čivkih, 2. maja pa je poobjavil zgolj osem čivkov in na twitterju preživel, reči in piši, skromnih 10 minut. Številni so se upravičeno spraševali, ali je kaj hudo narobe, da ni morda resno bolan. Nič bat', le moči nabira maršal za nove podvige. Ni predaje!