Evrovizijska pustolovščina celjske skupine LPS se je začela. Z avtobusom so v petek za dobra dva tedna zapustili Slovenijo in v evrovizijski Torino prispeli od poslušanju glasbe skupine JokerOut. Hladni kot špricar in pripravljeni na nastop svojega življenja. Tako bi lahko opisali peterico, ki Slovenijo letos zastopa z nalezljivo poslušljivo skladbo Disko. Na oder arene Palasport Olimpico, ki je v času olimpijskih iger 2006 gostila hokejske tekme, so že stopili, saj jih je v soboto popoldne čakala prva odrska vaja.

Ta je bila zaprta za javnost, nekaj utrinkov iz zakulisja je objavil le uradni evrovizijski portal, ki ima edini dostop do vaj. Pripravili so nam simpatično presenečenje, saj bomo med nastopom LPS na odru videli megalomansko disko kroglo, kar je zelo v slogu skladbe. Slovenski retrofunk disko šik dopolnijo oprave v slogu šestdesetih let. Disko krogla ob bendu predstavlja osrednjo odrsko atrakcijo in, kot poročajo novinarji uradne evrovizijske spletne strani, naj bi bila velika za kar dva fiata 500 in je eden največjih letošnjih odrskih rekvizitov. LPS so s prvo vajo zadovoljni, resnično so jo opravili zelo profesionalno, sploh glede na to, kako malo glasbenih kilometrov je za njimi. »Dobro je videti, dobro zveni,« so dejali po vaji v svojem slogu, brez razmetavanja s pridevniki, besedami in evforijo nasploh. Tuji opazovalci jih označujejo za zelo sproščene mlade Slovence.

Prvi odzivi na Disko so dobri, mnogi se strinjajo, da gre za eno najbolj podcenjenih letošnjih skladb in da se bodo LPS v dneh pred izborom na stavnih lestvicah še zelo povzpeli. Na stavnici EurovisionWorld so trenutno na 39., predzadnjem mestu, na stavnici OddsChecker pa na bolj optimističnem 29. mestu. A stavnice ne odločajo o ničemer. Največja favoritinja ostaja Ukrajina, Kalush Orchestra jo zastopa s skladbo Stefania, ki je poklon materam. Združili so ljudski napev, uspavanko in rap ter med drugim pojejo, da bodo po uničeni cesti našli pot do doma. Drugi največji favoriti so Italijani, ki jih zastopata sanremska zmagovalca Mahmood in Blanco s skladbo Brividi. Na tretjem mestu je švedska pevka Cornelia Jakobs s skladbo Hold me closer.

LPS so opravili tudi svoje prvo druženje in kratek klepet z gostitelji (Meet & Greet) ter prvo fotografiranje. Ni mogoče preslišati, kako dobro jim gre angleščina in kako spretni so med intervjuji. Druga odrska vaja jih čaka danes. »Zelo se veselimo nastopa pred tako številnim občinstvom. Dali bomo vse od sebe in upali na čim boljšo uvrstitev, zagotovo pa bomo ohranili lepe spomine na to izkušnjo,« so pred odhodom v Torino sporočili člani zasedbe, katere polno ime je Last Pizza Slice. Zadnji kos pice.

Skupina LPS je nastala leta 2018. Sestavljajo jo Filip Vidušin (vokal), Gašper Hlupič (bobni), Mark Semeja (električna kitara), Zala Velenšek (bas kitara) in Žiga Žvižej (klaviature). Vsi so gimnazijci iz Celja. Slovenski glasbeni upi bodo s pesmijo Disko poskusili prepričati Evropo v prvem polfinalu 10. maja kot peti po vrsti. Za deset vstopnic za finale se bodo v tem nastopu, v katerem bodo svoje glasove lahko oddali tudi slovenski gledalci in žirija, poleg LPS potegovali še predstavniki Albanije, Latvije, Litve, Švice, Ukrajine, Bolgarije, Nizozemske, Moldavije, Portugalske, Hrvaške, Danske, Avstrije, Islandije, Grčije, Norveške in Armenije. Evrovizijsko občinstvo bodo skozi tri večere – 10., 12. in 14. maja – v živo popeljali trije voditelji: ena najuspešnejših italijanskih glasbenic Laura Pausini, priljubljeni televizijski in radijski voditelj Alessandro Cattelan ter britanski kantavtor Mika.